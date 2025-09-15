FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE approda su nuove piattaforme nel 2026

Il celebre GdR del 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, è pronto a conquistare nuovi orizzonti. SQUARE ENIX ha annunciato che questa edizione ampliata del classico amato da milioni di fan sarà disponibile su Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC a partire dal 22 gennaio 2026. È già possibile effettuare il preordine presso i rivenditori affiliati o su piattaforme digitali per Switch 2 e Xbox Series X|S.

Questo debutto su ulteriori piattaforme offre anche una nuova ed entusiasmante funzione chiamata “Impostazioni dei potenziamenti”. Tale modalità permetterà ai giocatori di godere di PM e PV illimitati, barre ATB senza limiti, e danni fino a 9.999 durante le battaglie, rendendo l’esperienza di gioco ancora più immersiva e gratificante. “Con queste impostazioni, i giocatori potranno concentrarsi maggiormente sullo sviluppo della storia e sul combattimento ibrido,” spiegano gli sviluppatori.

Prenotando il gioco, i fan avranno diritto a esclusivi bonus. Coloro che preordinano l’edizione digitale riceveranno anche l’accesso all’originale FINAL FANTASY VII per un periodo limitato fino al 31 gennaio 2026. Gli utenti Xbox potranno immergersi subito nel titolo classico, mentre gli utenti Switch 2 dovranno attendere il giorno dell’uscita ufficiale. Inoltre, i preordini della versione fisica per Nintendo Switch 2 includeranno un’esclusiva busta di gioco del celebre Magic: The Gathering-FINAL FANTASY, disponibile fino a esaurimento scorte.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE è una reinterpretazione moderna che combina l’innovazione visiva e una storia senza tempo. La trama segue l’ex SOLDIER Cloud Strife mentre si unisce alla resistenza di Avalanche contro la potentissima Shinra Electric Power Company a Midgar. Questo titolo include anche l’avvincente FF7R EPISODE INTERmission, dove i giocatori seguiranno le avventure della ninja Yuffie Kisaragi.

Con l’obiettivo di coccolare sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati, SQUARE ENIX porta l’intera serie remake di FINAL FANTASY VII su Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, oltre a PlayStation 5 e PC, in un’ambiziosa espansione multipiattaforma. Attualmente, la terza parte della trilogia è in fase di sviluppo per completare questo epico viaggio.