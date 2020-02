Final Fantasy XIV Online: Echoes of a Fallen Star, disponibile la patch 5.2

La saga di Shadowbringers continua con la patch 5.2 di FINAL FANTASY XIV Online, Echoes of a Fallen Star, pubblicata oggi da SQUARE ENIX.

Quest’ultimo aggiornamento dell’acclamatissimo MMO porta delle nuove sfide per i Warrior of Light non solo nel First, ma anche a casa loro, nel Source, dove le forze di Eorzea continuano a combattere contro il Garlean Empire.

La patch 5.2 include moltissimi contenuti adatti a tutti gli stili di gioco:

● Nuove missioni dello scenario principale: l’acclamatissima storia di Shadowbringers prosegue mentre il Warrior of Darkness e i Scions of the Seventh Dawn aspettano il momento in cui il Crystal Exarch potrebbe riportarli a casa.

● Nuovo raid “Eden’s Verse”: il secondo capitolo della serie di raid Eden includerà nuove battaglie sia in difficoltà normale che in difficoltà “savage”. Eden’s Verse presenta il personaggio di Gaia, creato da Tetsuya Nomura, celebre sviluppatore della serie FINAL FANTASY.

● Nuovo dungeon “Anamnesis Anyder”: Affronta questa nuova sfida insieme ai tuoi amici avventurieri o a una squadra di PNG usando il sistema di Trust.

● Nuovo Trial “Cinder Drift”: la Ruby Weapon è uno degli sviluppi più recenti nella tecnologia militare dell’impero di Garlean, e i giocatori possono sfidarla sia in difficoltà normale che in difficoltà “extreme”.

● Nuove missioni Beast Tribe: i Qitari daranno delle nuove missioni orientate verso le classi dei Disciples of the Land.

● Nuova missione di Chronicles of a New Era “The Sorrow of Werlyt” : scopri il folklore dietro alla nuova serie Weapon, in cui il Garlean Empire cerca di mettere fine allo stallo che si è verificato tra loro e le forze di Eorzea liberando il frutto dei suoi assurdi esperimenti.

● Aggiornamento dell’Ishgardian Restoration (patch 5.21): il prossimo aggiornamento di questo contenuto per i Disciples of the Hand and Land includerà dei contenuti specifici della raccolta nel Diadem, delle sfide di creazione d’alto livello, un nuovo sistema di ranking e altro ancora.

● Nuova serie di missioni per migliorare l’equipaggiamento “Resistance Weapon”, “Save the Queen: Blades of Gunnhildr” (patch 5.25): questa nuova serie di missioni includerà degli aggiornamenti regolari a partire dalla patch 5.2 che permetteranno ai giocatori di ottenere dei pezzi d’equipaggiamento molto forti mentre scoprono più informazioni sulla patria degli Hrothgar, la Bozja Citadel.

● Varie migliorie: i giocatori vedranno varie modifiche ai mestieri, alle azioni PvP e al New Game+, oltre a degli aggiornamenti per i Crafter e i Gatherer.

● Nuove cavalcature, minion, acconciature, emote, ricette e altro ancora.

