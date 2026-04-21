Fiorello celebra il Natale di Roma tra musica, satira e nuovi talenti a La Pennicanza

Roma compie 2779 anni e Fiorello, in diretta su Rai Radio2, festeggia alla grande nella nuova puntata de La Pennicanza, regalando momenti di allegria e musica con ospiti d'eccezione e tanto spirito ironico.



Oggi la città eterna compie 2779 anni! Fu fondata nel 753 a.C. da Giovanni Malagò… la data dei primi cantieri che ancora oggi potete trovare a Termini! scherza Fiorello, prendendosi gioco della storia e dei luoghi simbolo della capitale.



In questa speciale puntata, spazio all'amarcord musicale con una videochiamata a Gianni Morandi, collegato durante il viaggio verso Roma. Fiorello commenta: Penso che sia nata proprio lì l'amicizia con Jovanotti… ora sono in un'area di servizio, sto andando a Roma per lo show di questa sera. Come mi trovi? Sono ancora in forma? I due artisti chiudono il collegamento intonando insieme Fatti mandare dalla mamma, in un clima di pura complicità.



Protagonista anche l'attualità musicale, con Fiorello che anticipa alcuni nomi del Concertone del Primo Maggio: A Roma ci saranno Irama, Sayf e per la prima volta il grande Riccardo Cocciante! L'occasione è perfetta per lanciarsi in una versione inedita di Bella Ciao, rielaborata nello stile musicale di Notre Dame de Paris.



Non manca la satira internazionale e l'ironia graffiante: Fiorello prende spunto dalle dichiarazioni di Brigitte Nielsen a Belve su Sylvester Stallone. Ha detto che le ha distrutto la carriera… e che a letto era un coniglio! Da qui parte una finta telefonata all'attore americano, tra gemiti e linee che cadono, per continuare a strappare sorrisi all'ascolto.



Spazio anche al mondo del calcio, con un tocco surreale: Fiorello ironizza sui prossimi Mondiali negli Stati Uniti. La finale sarà uno show pazzesco! Nell'intervallo suoneranno i Coldplay… ma se non si dovessero qualificare ripescheranno i Pooh!



Debutta oggi anche il nuovo format canoro "Dammi solo un minuto", che offre visibilità a giovani talenti emergenti. A rompere il ghiaccio è Ilaria Kappler con la sua canzone "Caffè", presentata anche sui social della trasmissione. Presente in studio l'influencer Giulia Salemi, pronta a sostenere la giovane cantante con entusiasmo.



Gran finale all'insegna del romanticismo con Fiorello che intona Occhi di ragazza per la moglie Susanna, festeggiando così anche il suo compleanno.



La Pennicanza conferma il suo ruolo di programma trasversale, capace di celebrare la storia, la musica e le emozioni con leggerezza e ironia, regalando ai suoi ascoltatori uno spettacolo mai scontato, ogni giorno alle 13:45 su Rai Radio2 e su RaiPlay.