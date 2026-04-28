Flaco G annuncia il nuovo album THE GOLDFATHER in uscita il 15 maggio

Flaco G, il rapper milanese classe 2001, è pronto per il decollo con il suo nuovo atteso album "THE GOLDFATHER", in uscita venerdì 15 maggio su tutte le principali piattaforme per Atlantic Records / Warner Music Italy.

Dopo aver sorpreso i fan con una spettacolare live session girata su una pista d'atterraggio, dove ha svelato in anteprima alcuni brani a bordo di un iconico Booster dorato, Flaco G annuncia il suo ritorno con un progetto che sancisce una vera svolta nella sua carriera. Il preorder del formato fisico del disco è già attivo, mentre cresce l'attesa per scoprire i nuovi suoni e le rime che comporranno la tracklist.

In seguito al successo di "GOLD FELLA" - che ha dominato il rap italiano nel 2025 - l'artista milanese alza l'asticella e rivendica il suo nuovo status: da giovane promessa a leader indiscusso della scena urbana. Il titolo stesso segna un passaggio importante: da Fella a Father rappresenta l'abbandono del ruolo del soldato per indossare quello di generale, dal ragazzo affamato al creatore di un impero musicale che va oltre i confini del proprio quartiere.

La scelta della pista d'atterraggio come scenario per il lancio non è casuale. Simboleggia un'ambizione senza limiti, mentre il Booster dorato diventa simbolo della fusione tra l'estetica street più autentica e un'idea di lusso sfrontato che Flaco G ha reso parte integrante della sua immagine.

La cifra tecnica dell'artista tocca vette mai raggiunte prima: gli incastri si fanno chirurgici, il flow diventa un'arma di precisione e la narrazione si sposta su un piano superiore, fondendo la durezza della strada con la visione di chi ha finalmente in mano le chiavi del successo.

THE GOLDFATHER si presenta come l'album della consacrazione definitiva per un artista che ha saputo crescere senza perdere la propria identità, trasformando ogni rima in un lingotto e ogni traccia in un tassello della sua eredità musicale. Dalle strade della periferia sud di Milano, Flaco G è pronto a conquistare nuovi traguardi.

Nato e cresciuto a Famagosta, Flaco G si è fatto conoscere giovanissimo grazie alle battle di freestyle e all'influenza di icone come 50 Cent, Notorious BIG, i Club Dogo e l'hip hop italiano dei primi anni 2000. Il 2024 lo ha visto protagonista con singoli come "Kaioken", "Milano Southside" e "Quelli come me" feat. 22Simba, mentre il 2025 ha sancito la sua ascesa con il singolo "GDE WOW" in collaborazione con Shiva, seguito da "FASHION KILLA", dalla traccia "CASE" nell'album "NO REGULAR MUSIC 2" e da brani come "TOUR", "HAPPINESS" insieme a IvanBi e "FLOW PAPA". Nel 2026 ha aperto l'anno con "SEX TRAP REPEAT" e la live session su YouTube in cui ha anticipato il suo nuovo album.

Il tempo dei giochi è finito: Flaco G inaugura un nuovo capitolo della scena rap italiana. Con "THE GOLDFATHER" il giovane artista milanese è pronto a consolidare la propria eredità e dimostrare ancora una volta il suo impatto sulla musica urban contemporanea.