Foo Fighters: in arrivo l'album Your Favourite Toy, intervista esclusiva a Virgin Radio

Il 24 aprile segna il ritorno dei Foo Fighters sulle scene mondiali con l'attesissimo album Your Favourite Toy, pubblicato da Sony Music. La notizia entusiasma i fan della storica band americana che ha scelto di svelare alcuni dettagli del nuovo lavoro in una esclusiva intervista italiana concessa a Virgin Radio.

Durante una speciale trasferta a Londra, Dave Grohl e Nate Mendel hanno incontrato Ringo di Virgin Radio per un'intervista approfondita dedicata proprio al nuovo disco e all'attuale fase creativa del gruppo. I momenti salienti della conversazione saranno trasmessi in anteprima domani, giovedì 23 aprile, a partire dalle 21.00, nello Speciale Best Rock - FOO FIGHTERS Your Favourite Toy, appuntamento già attesissimo dagli appassionati di rock.

L'uscita di Your Favourite Toy sarà accompagnata da una vasta campagna pubblicitaria, sia su carta stampata sia sui display del circuito Mediamond e RCS, confermando la grande aspettativa attorno al progetto.

Il giorno del debutto mondiale dell'album, il 24 aprile, verrà pubblicato su virginradio.it anche il video integrale dell'intervista a Dave Grohl e Nate Mendel, offrendo agli ascoltatori e ai fan italiani uno sguardo inedito dietro le quinte del nuovo lavoro e della vita della band.

Con Your Favourite Toy, i Foo Fighters dimostrano ancora una volta la loro capacità di catturare l'attenzione della scena internazionale e di mantenere un legame speciale con il pubblico italiano.