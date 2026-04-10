FOO FIGHTERS: è uscito il nuovo brano “OF ALL PEOPLE” estratto dall’album “YOUR FAVORITE TOY”

È tornato il ruggito dei Foo Fighters. La band statunitense pubblica in digitale “Of All People”, nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’attesissimo album “Your Favorite Toy”, disponibile dal 24 aprile per Roswell Records/RCA Records. Nello stesso giorno il brano entrerà ufficialmente in rotazione radiofonica, segnando un nuovo capitolo nel percorso di una delle formazioni più amate del rock contemporaneo.

Un’uscita accompagnata da un visualize video e da una speciale esibizione live registrata nella suggestiva cornice della St. James Church, davanti a un gruppo selezionato di fan. Il concerto intimo mostra la band in una dimensione più raccolta ma sempre energica, confermando la potenza espressiva che da decenni caratterizza Dave Grohl e compagni.

Il nuovo album “Your Favorite Toy” è stato realizzato interamente in casa, con la produzione curata dagli stessi Foo Fighters insieme a Oliver Roman, che firma anche l’ingegneria del suono. Il mixaggio è affidato a Mark “Spike” Stent, nome iconico del panorama discografico internazionale. Dieci le tracce presenti nella tracklist, tra cui spiccano Caught In The Echo, Window, If You Only Knew e Amen, Caveman, oltre all’omonima Your Favorite Toy.

Con l’uscita del nuovo lavoro in studio prende il via anche un’imponente avventura live: il “Take Cover World Tour”. Il tour mondiale partirà il 10 giugno dall’Unity Arena di Oslo, dopo due date da headliner ai festival americani Welcome to Rockville e Bottlerock, e una tappa già sold out il 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, in Connecticut.

Il pubblico italiano potrà assistere a un’unica, imperdibile data: i Foo Fighters saliranno sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola il 5 luglio 2026, all’Ippodromo SNAI La Maura. A rendere ancora più speciale la serata ci saranno gli IDLES e i FAT DOG come band d’apertura, due nomi che negli ultimi anni hanno saputo conquistare pubblico e critica.

Formazione stabile e affiatata, i Foo Fighters sono oggi composti da Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin. Dopo oltre venticinque anni di carriera, la band continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità, alternando momenti di puro impatto sonoro a ballate dal profondo respiro emotivo.

“Of All People” e “Your Favorite Toy” nascono come nuovi tasselli di una storia che ha saputo evolversi, mantenendo vivo lo spirito originario del rock alternativo. In attesa del 24 aprile, i fan possono già pregustare quella che si preannuncia una delle uscite discografiche più significative dell’anno, preludio a un’estate che riporterà la band americana sui palchi più importanti del mondo.