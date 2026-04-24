Foo Fighters: nuovo album "Your Favorite Toy" e unica data italiana nel 2026

I Foo Fighters hanno pubblicato oggi il loro attesissimo nuovo album "Your Favorite Toy", disponibile in digitale, CD e vinile per Roswell Records/RCA Records. La band statunitense, vincitrice di 15 Grammy Awards, celebra così il ritorno sulle scene dopo mesi segnati dall'uscita di singoli di successo come "Caught In The Echo", "Of All People" e "Asking For A Friend".



Insieme all'album, è stato rilasciato anche il videoclip di "Window", frutto di un concept originale di Dave Grohl e diretto da Jake Erland. Il video accompagna gli spettatori in un viaggio di distaccato voyeurismo attraverso la figura di un lavavetri, interpretato da Craig Parkinson, che osserva la vita dei residenti di un grattacielo senza mai essere notato.



La tracklist di "Your Favorite Toy" comprende dieci brani: "Caught In The Echo", "Of All People", "Window", "Your Favorite Toy", "If You Only Knew", "Spit Shine", "Unconditional", "Child Actor", "Amen, Caveman" e "Asking For A Friend".



L'album è stato registrato interamente in casa e co-prodotto dagli stessi Foo Fighters insieme a Oliver Roman, che ha curato anche l'ingegneria del suono. Il mixaggio è stato affidato a Mark "Spike" Stent.



L'uscita di "Your Favorite Toy" dà il via al "Take Cover World Tour", con il debutto europeo fissato per il 10 giugno all'Unity Arena di Oslo, dopo i successi negli Stati Uniti tra cui il sold out alla Total Mortgage Arena di Bridgeport e le apparizioni ai festival Welcome to Rockville e Bottlerock.



La band salirà sul palco italiano per un'unica tappa il 5 luglio 2026 agli I-Days Milano Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI La Maura. L'appuntamento rappresenta l'unica occasione per vedere i Foo Fighters dal vivo nel nostro Paese durante questo tour. Ad arricchire la giornata, le esibizioni di due band molto apprezzate da pubblico e critica: Idles e Fat Dog.



I Foo Fighters sono composti da Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin. "Your Favorite Toy" segna una nuova tappa nella straordinaria carriera della band, sempre riconosciuta per la potenza del suo sound e delle sue performance live.