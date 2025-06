FOOD NETWORK: alla scoperta della Sicilia con GIUSI BATTAGLIA: “GIUSINA IN CUCINA – ON THE ROAD”

Torna l’amatissimo Giusina In Cucina – On the Road, con un viaggio straordinario alla scoperta della Sicilia nel nuovo spin off in onda su Food Network canale 33 dal 21 giugno ogni sabato alle 15:45.

L’estate è in arrivo e Giusina è pronta per esplorare la Sicilia. Un viaggio inedito e meraviglioso la porterà insieme a Lello Analfino, alla scoperta di alcuni tra i luoghi più belli della provincia di Trapani. Un percorso fatto di luce, mare, montagna, storia e cibo fantastico. La cucina, da sempre un valore aggiunto della cultura dell’Isola, avrà il sapore delle cose di casa, della tradizione, dei piatti iconici delle città visitate, realizzati da Giusina insieme alle donne e agli uomini del posto, depositari di preziose ricette della propria famiglia, che con orgoglio ed emozione hanno deciso di condividere con Giusina.

In questa nuova avventura on the road, San Vito lo Capo, Alcamo, Castellammare del Golfo, Scopello, Trapani, Erice, Marsala, l’ lsola di Mozia, Segesta, Selinunte, Gibellina, Campobello e Castelvetrano, saranno protagoniste di un viaggio straordinario fatto di luce, colori, tradizioni uniche e sapori incredibili, con la solarità di Giusina e la sua voglia di far conoscere le bellezze della Sicilia in ogni angolo del mondo.