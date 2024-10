Ford espande la gamma elettrica con E-Tourneo Courier

Ford aggiunge la versione con motorizzazione elettrica a quelle disponibili a bordo di Tourneo Courier, il Multi-Activity Vehicle pronto a qualsiasi avventura. E-Tourneo Courier sarà presto ordinabile in tutta Europa, aggiungendosi all’offerta Ford di vetture elettriche. Come la versione a motorizzazione EcoBoost, si distingue per un’esperienza di guida frizzante, avanzate tecnologie di connessione e grande versatilità degli interni, con abbondante spazio a disposizione.

E-Tourneo Courier offre soluzioni tecnologiche avanzate come il quadro strumenti digitale lato guida da 12 pollici, e un ampio touchscreen centrale, anche questo da 12 pollici, con il sistema Ford SYNC 4 e mirroring wireless. La comoda modalità a schermate separate permette di controllare media, navigazione e altre funzioni secondarie. Il modem integrato garantisce la completa connettività del veicolo, che può aggiornarsi con nuove versioni del software come avviene con gli smartphone. La presa opzionale da 230 V, 400 W AC nella parte inferiore del pannello strumenti consente infine di caricare laptop e dispositivi di piccole dimensioni.

Dispone di una batteria da 43 kWh (utili) che consente di percorrere fino a 288 km. Il motore elettrico eroga 100 kW di potenza e 290 Nm di coppia, a garanzia di una grande reattività nei percorsi urbani e di una guida confortevole a velocità più elevate o a pieno carico. Con un peso trainabile massimo di 750 kg, consente il trasporto di un piccolo carrello e perfino di un gommone.

La modalità di guida L, una volta sollevato il piede dall’acceleratore, offre una frenata rigenerativa avanzata che consente di recuperare energia e ottimizzare l’autonomia; in alternativa è possibile utilizzare anche la modalità di guida a pedale singolo. Inoltre, sono disponibili le modalità Normal, Eco, Sport e Slippery, per modificare la risposta dell’acceleratore adattandola alle diverse condizioni di guida.

Per i viaggi più lunghi, E-Tourneo Courier accede facilmente alle stazioni di ricarica pubbliche della BlueOval Charge Network che, con le sue oltre 800.000 colonnine, è una delle più estese in Europa. Un caricatore rapido da 100 kW DC consente di aggiungere 100 km di autonomia in circa 10 minuti, mentre una normale ricarica dal 10 all’80% richiede circa 23 minuti.

E-Tourneo Courier può essere ricaricato anche con un alimentatore da 11 kW AC in meno di 5,5 ore.7 È inoltre possibile effettuare il precondizionamento della batteria e dell’abitacolo per ottimizzare l’autonomia del veicolo, tramite il touchscreen da 12 pollici sulla plancia o tramite l’app FordPass. L’intervallo di manutenzione di due anni senza limiti di percorrenza consente di ridurre i costi e le visite in concessionaria.

La produzione inizierà entro la fine del 2024, con consegne previste in primavera.