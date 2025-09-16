Connect with us

Hi, what are you looking for?

PH. ALESSANDRO PORRI

Spettacolo

Francesca Michielin e Planet Funk: un’esplosiva collaborazione in “È Naturale”

Published

Con l’avvicinarsi del grande evento “TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025” il 4 ottobre all’Arena di Verona, Francesca Michielin lancia il suo attesissimo singolo “È Naturale” in collaborazione con i Planet Funk. Il brano, disponibile dal 19 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio, è distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy.

Il singolo “È Naturale” è frutto di un’intensa collaborazione tra Francesca Michielin e i Planet Funk, un collettivo internazionale noto per le sue sonorità elettroniche. Scritto dalla stessa Francesca con il contributo di Federica Abbate, Francesco Catitti, Jacopo Ettorre e i membri dei Planet Funk (Dan Black, Alex Neri e Marco Baroni), la canzone rappresenta un viaggio musicale che unisce elementi di rock viscerale e di elettronica trascinante.

Francesca, attraverso il suo nuovo lavoro, continua il percorso di riaffermazione personale, tornando a una dimensione più autentica e spontanea. “Ho cominciato questo percorso di riaffermazione di me stessa scegliendo di proporre al pubblico i miei lavori più personali e ‘È NATURALE’ è una continuazione di questo racconto. Si ritorna alla dimensione dell’infanzia… Ho passato gli ultimi anni ad autosabotarmi, insicura di me stessa, perché senza rendermene conto chiedevo agli altri di dirmi come dovevo essere.”

Nel testo del brano, le strofe in italiano si fondono con un ritornello in inglese, evocando vividi ricordi di un passato spensierato, caratterizzato da sere all’aperto e suoni naturali. La composizione riflette fragilità e forza, intimità e impatto con la realtà.

L’uscita di “È Naturale” precede il concerto-evento “TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025” dove Francesca Michielin si esibirà insieme a nomi celebri della musica italiana come Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Carl Brave e molti altri. Sarà una serata speciale che celebrerà i momenti più significativi dei primi 30 anni di vita della cantautrice.

I biglietti per l’evento sono già disponibili. L’organizzazione avverte il pubblico di acquistare i biglietti solo attraverso i circuiti autorizzati per evitare frodi.

La miscela di rock ed elettronica di “È Naturale” promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori, consolidando ulteriormente la carriera artistica di Francesca Michielin, che continua a evolversi e a sorprendere il suo pubblico.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Moda

Pandora lancia i nuovi charm MINI: simboli universali in un design essenziale e raffinato

Spettacolo

Sick Luke sconvolge le classifiche con il nuovo album “DOPAMINA”

Giochi

Turtle Beach Atlas 200: la nuova cuffia ufficiale per PS5 e PS4

Spettacolo

Francesca Michielin e Planet Funk: un’esplosiva collaborazione in “È Naturale”

Motori

Nuova Honda WN7: ecco la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

Motori

Mazda incanta al Minardi Day 2025 con la nuova MX-5 Homura

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Giochi

Il ritorno di “Orizzonti Pokémon”: nuovi Episodi su Boing

Spettacolo

Il grande ritorno di Zucchero all’Arena di Verona: 12 spettacoli imperdibili

Motori

Pininfarina va a Corte per i suoi 95 anni

Motori

Raduno straordinario al Mugello per il 50° anniversario della Coppa Renault

Motori

Yamaha lancia la nuova gamma WR e TT-R per il 2026: divertimento e performance per tutti

Spettacolo

La Notte delle Hit: Suzuki Jukebox approda su Rai1 con un cast stellare

Motori

Nuovo Skoda Elroq: il SUV compatto elettrico di X Factor 2025

Motori

Italdesign protagonista a Detroit: due eventi strategici per rafforzare la presenza negli Stati Uniti

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Sick Luke sconvolge le classifiche con il nuovo album “DOPAMINA”

Il celebre producer italiano, Sick Luke, si conferma come uno dei protagonisti indiscussi del panorama musicale. Il suo nuovo album da producer, “DOPAMINA,” pubblicato...

17 ore ago

Spettacolo

Il grande ritorno di Zucchero all’Arena di Verona: 12 spettacoli imperdibili

Zucchero “Sugar” Fornaciari è pronto a tornare live sul prestigioso palco dell’Arena di Verona con ben 12 spettacoli imperdibili. Da martedì 16 settembre, l’artista...

23 ore ago

Spettacolo

La Notte delle Hit: Suzuki Jukebox approda su Rai1 con un cast stellare

Il mondo della musica si prepara a vivere due serate indimenticabili con il nuovo show televisivo, Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, in...

23 ore ago

Motori

Nuovo Skoda Elroq: il SUV compatto elettrico di X Factor 2025

Il mondo della musica e quello dell’automobile si incontrano nuovamente sotto i riflettori del celebre show televisivo XFactor 2025, grazie a Škoda Italia. Per...

23 ore ago