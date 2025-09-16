Francesca Michielin e Planet Funk: un’esplosiva collaborazione in “È Naturale”

Con l’avvicinarsi del grande evento “TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025” il 4 ottobre all’Arena di Verona, Francesca Michielin lancia il suo attesissimo singolo “È Naturale” in collaborazione con i Planet Funk. Il brano, disponibile dal 19 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio, è distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy.

Il singolo “È Naturale” è frutto di un’intensa collaborazione tra Francesca Michielin e i Planet Funk, un collettivo internazionale noto per le sue sonorità elettroniche. Scritto dalla stessa Francesca con il contributo di Federica Abbate, Francesco Catitti, Jacopo Ettorre e i membri dei Planet Funk (Dan Black, Alex Neri e Marco Baroni), la canzone rappresenta un viaggio musicale che unisce elementi di rock viscerale e di elettronica trascinante.

Francesca, attraverso il suo nuovo lavoro, continua il percorso di riaffermazione personale, tornando a una dimensione più autentica e spontanea. “Ho cominciato questo percorso di riaffermazione di me stessa scegliendo di proporre al pubblico i miei lavori più personali e ‘È NATURALE’ è una continuazione di questo racconto. Si ritorna alla dimensione dell’infanzia… Ho passato gli ultimi anni ad autosabotarmi, insicura di me stessa, perché senza rendermene conto chiedevo agli altri di dirmi come dovevo essere.”

Nel testo del brano, le strofe in italiano si fondono con un ritornello in inglese, evocando vividi ricordi di un passato spensierato, caratterizzato da sere all’aperto e suoni naturali. La composizione riflette fragilità e forza, intimità e impatto con la realtà.

L’uscita di “È Naturale” precede il concerto-evento “TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025” dove Francesca Michielin si esibirà insieme a nomi celebri della musica italiana come Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Carl Brave e molti altri. Sarà una serata speciale che celebrerà i momenti più significativi dei primi 30 anni di vita della cantautrice.

I biglietti per l’evento sono già disponibili. L’organizzazione avverte il pubblico di acquistare i biglietti solo attraverso i circuiti autorizzati per evitare frodi.

La miscela di rock ed elettronica di “È Naturale” promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori, consolidando ulteriormente la carriera artistica di Francesca Michielin, che continua a evolversi e a sorprendere il suo pubblico.