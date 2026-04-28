Francesca Michielin torna con "Una donna non può" e annuncia il tour "Strega comanda"

Francesca Michielin torna ufficialmente sulla scena musicale con il nuovo singolo Una donna non può, in uscita il 1° maggio in digitale e in radio. Il brano, pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy, è già disponibile in pre-save e si presenta come un inno alle donne che sfidano i limiti imposti dalla società. Una donna non può affronta con lucidità e ironia il tema della differenza di genere, invitando a riflettere sui pregiudizi ancora radicati e proponendo una narrazione alternativa, libera e autentica.



Con richiami agli anni '80, influenze pop e suggestioni medievali, il nuovo singolo si sviluppa su sonorità immersive che accompagnano il racconto di una figura femminile anticonvenzionale, la cui energia sfugge a ogni stereotipo. L'immaginario evocato richiama la figura della strega, simbolo di indipendenza e spesso oggetto di emarginazione. Il rito della candela con gli spilli diventa metafora di una femminilità attiva e consapevole, capace di agire, mentre il brano si apre anche a momenti di intimità e vulnerabilità con riferimenti a conflitti interiori, amori complessi e la ricerca di libertà oltre il giudizio sociale. La "stregoneria" si trasforma così in una metafora della punizione sociale verso chi non si adegua alle aspettative, dando al brano profondità emotiva e attualità.



Sulla scia del successo del concerto all'Arena di Verona con oltre 10.000 spettatori, Francesca Michielin lancia Strega comanda Summer tour per l'estate 2026: una serie di appuntamenti live che toccheranno alcune delle location più suggestive d'Italia, da località di mare a mete di montagna. Accanto al tour estivo, da novembre seguiranno anche spettacoli nei principali teatri, segnando una nuova fase della carriera artistica della cantautrice.



I biglietti per tutte le date, sia estive che nei teatri, sono già disponibili online e nei punti vendita ufficiali.



Tour estivo Strega comanda - Date principali:

11 giugno 2026 | Casal Bordino (CH), Piazza Giovanni Paolo I

05 luglio 2026 | Agliasco Paesana (CN), Suoni del Monviso

18 luglio 2026 | Belluno, Dolomiti Arena

02 agosto 2026 | Gliaca di Piraino (ME), Estate Piraino 2026

05 agosto 2026 | Gressoney-La-Trinité (AO), Da Aosta ai 4Mila

08 agosto 2026 | Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce

12 agosto 2026 | Agerola (NA), Festival sui sentieri degli Dei

19 agosto 2026 | Stelletanone di Laureana di Borrello (RC), Piazza Santa Maria Della Minerva

29 agosto 2026 | Roseto Degli Abruzzi (TE), Piazza Filippone Thaulero



Tour teatri 2026 - Date principali:

08 novembre 2026 | Trento

11 novembre 2026 | Venezia

13 novembre 2026 | Torino

15 novembre 2026 | Ancona

16 novembre 2026 | Firenze

20 novembre 2026 | Bari

22 novembre 2026 | Bologna

23 novembre 2026 | Trieste

25 novembre 2026 | Padova

28 novembre 2026 | Roma

01 dicembre 2026 | Milano

03 dicembre 2026 | Napoli



Con Una donna non può, Francesca Michielin dimostra ancora una volta la capacità di dare voce alle sfide e ai sogni di una generazione, pronta a scardinare limiti e conquistare nuovi spazi di libertà attraverso la musica.