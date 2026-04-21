Franco J. Marino lancia Napolatino: un viaggio musicale tra Mediterraneo e ritmi latini

Il nuovo singolo di Franco J. Marino, intitolato Napolatino, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, firmando il ritorno dell'artista napoletano con una proposta musicale originale e vibrante. Il brano nasce dalla collaborazione tra Marino e Mauro Malavasi, che ne hanno curato scrittura e produzione per l'etichetta Caronte Music Group.

Napolatino si distingue per il suo ritmo coinvolgente e ballabile, capace di fondere le profonde suggestioni del Mediterraneo con i colori e le energie dei ritmi latini. Più di una semplice canzone, è un'esperienza evocativa: un viaggio sensoriale tra sogno e ritualità, capace di trasportare l'ascoltatore verso atmosfere calde e vibranti, dove il Sud diventa immaginazione, energia e identità.

Franco J. Marino, nato a Napoli, ha maturato una lunga carriera come autore e cantautore. Sin da giovane si è dedicato allo studio della musica e alla scrittura di canzoni, affermandosi nel panorama internazionale. Nel 2012 ha ottenuto il Premio AFI per l'attività compositiva di rilievo internazionale al Memorial dedicato a Mario Musella. Nel suo percorso vanta collaborazioni prestigiose come autore per artisti del calibro di Andrea Bocelli, Lucio Dalla, Nathan Pacheco per Walt Disney Records, Chloë Agnew, Ekaterina Shelehova, Shaggy, Arianna Bergamaschi e Lisa.

L'incontro con il produttore Mauro Malavasi rappresenta una svolta artistica che porta alla nascita di un progetto solista autentico. Così prende vita il brano Tamué, apripista di quello che diventa un vero e proprio nuovo genere musicale: il Napolatino, ovvero una miscela di sonorità partenopee e ritmi del Sud America, pensata per coinvolgere e trasportare l'ascoltatore in un viaggio unico tra sogno e identità meridionale.

Il nuovo singolo anticipa l'album Napolatino Vol. 2, atteso per il 2026, e si preannuncia come una tappa significativa nell'evoluzione dell'artista e della scena musicale contemporanea, rinnovando la connessione tra tradizione e innovazione.