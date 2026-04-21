Frankie hi-nrg mc torna con l'album Voce e Batteria e un tour nazionale

Frankie hi-nrg mc, pioniere e voce autorevole del rap italiano, annuncia il suo ritorno sulla scena musicale con l'atteso album "VOCE E BATTERIA", disponibile ovunque da venerdì 24 aprile. Il progetto, pubblicato da Materie Prime Circolari, rappresenta una sfida essenziale e radicale che porta al centro la voce, il ritmo e la forza delle parole.



Il nuovo lavoro comprende undici brani, tutti caratterizzati da arrangiamenti ridotti all'osso: solo voce e batteria, con Donato Stolfi alle percussioni e Dj Stile agli scratch. Alla realizzazione partecipano alcuni tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons. Già da venerdì sarà in radio il singolo "Pedala e batteria" feat. Jovanotti, che offre una personale visione sul tema della bicicletta.



Un approccio essenziale, pensato per dare risalto a testi e interpretazione, che rilegge in chiave nuova alcuni dei classici dell'artista, tra cui "Faccio la mia cosa", "Fight da faida" e "Autodafè", quest'ultima arricchita da una strofa inedita di Fabri Fibra. Le collaborazioni aggiungono profondità e sfumature, come Emma in "Potere alla parola" e Diodato in "Generazione di mostri", mentre il duetto con Elisa e Lina Simons in "Fight da faida" restituisce una nuova intensità al brano.



La tracklist di "VOCE E BATTERIA" offre un viaggio attraverso le molteplici anime della produzione di Frankie hi-nrg mc: "Pedala e batteria" feat. Jovanotti, "Faccio la mia cosa" feat. Tiziano Ferro, "Autodafè e batteria" feat. Fabri Fibra, "Fight da faida" feat. Elisa e Lina Simons, "Potere alla parola" feat. Emma, "Nuvole", "Elefante" feat. Raiz, "Generazione di mostri" feat. Diodato, "Libri di sangue", "Chiedi chiedi", "Disconnetti il potere".



Il ritorno discografico si accompagna a un tour nazionale che vedrà Frankie hi-nrg mc e Donato Stolfi sui principali palchi d'Italia tra la primavera e l'estate 2026. Le date già confermate includono Bologna, Firenze, Roma, Milano, Treviso, Livorno, Trento e Torino, promettendo una serie di performance coinvolgenti in alcuni dei festival e venue open air più seguiti del paese.



Dopo il ritorno a Sanremo nel 2014 con i brani "UN UOMO È VIVO" e "PEDALA" da artista indipendente, e la pubblicazione dell'autobiografia "Faccio la mia cosa", Frankie hi-nrg mc prosegue il suo percorso eclettico tra concerti, regia di videoclip, progetti teatrali e mostre d'arte innovative. Con "VOCE E BATTERIA" rilegge il proprio repertorio attraverso una formula essenziale, affiancato da ospiti di grande calibro e pronto a riconquistare il pubblico dal vivo.



Con il nuovo album e il tour alle porte, Frankie hi-nrg mc si conferma tra i protagonisti più attesi della scena musicale italiana nel 2026.