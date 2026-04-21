Frankie hi-nrg mc torna con l'album Voce e Batteria e un tour ricco di ospiti

Frankie hi-nrg mc pubblica Voce e Batteria: undici brani inediti, collaborazioni eccellenti e un nuovo tour in tutta Italia.

Frankie hi-nrg mc annuncia ufficialmente il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo album Voce e Batteria, disponibile da venerdì 24 aprile. Un progetto che segna una svolta radicale: undici brani essenziali, pensati e arrangiati solo per voce e batteria, in cui il celebre rapper torinese mette al centro ritmo, parola e interpretazione.

L'album si avvale di prestigiosi featuring: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons arricchiscono le tracce con la loro unicità. Donato Stolfi accompagna Frankie alle batterie e Dj Stile agli scratch, restituendo un suono diretto e potente che richiama l'energia originaria dell'hip hop. Nato con l'obiettivo di mettere in primo piano testi e interpretazione, Voce e Batteria rilegge alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio di Frankie hi-nrg mc attraverso arrangiamenti ridotti all'essenziale, affidati alla sola batteria. Il risultato è un suono diretto e potente, che restituisce nuova profondità a canzoni diventate classici del rap italiano, caricandole di un'energia che richiama l'hip hop delle origini.

Il primo singolo, Pedala e batteria feat. Jovanotti, sarà in rotazione radiofonica da venerdì. Jovanotti e Fabri Fibra firmano inoltre due inedite strofe nei brani dedicati rispettivamente alla bicicletta e all'introspezione, con un approccio personale e coerente con la poetica di Frankie.

La tracklist dell'album include: Pedala e batteria (feat. Jovanotti) Faccio la mia cosa (feat. Tiziano Ferro) Autodafè e batteria (feat. Fabri Fibra) Fight da faida (feat. Elisa, Lina Simons) Potere alla parola (feat. Emma) Nuvole Elefante (feat. Raiz) Generazione di mostri (feat. Diodato) Libri di sangue Chiedi chiedi Disconnetti il potere

Voce e Batteria sarà anche un tour dal vivo in tutta Italia, a partire dal 30 maggio da Bologna, con tappe già confermate a Firenze, Roma, Milano, Treviso, Livorno, Trento e Torino, in una formula essenziale che punta tutto su voce e ritmo. Insieme a Donato Stolfi, Frankie porterà l'energia del suo nuovo progetto sui palchi dei principali festival e venue all'aperto della stagione.

Frankie hi-nrg mc, al secolo Francesco Di Gesù, resta una figura cardine del rap italiano. Nato nel 1969, ha rivoluzionato il genere con album come Verba Manent e La Morte dei Miracoli, diventando autore di brani generazionali come Quelli che benpensano. Premiato da Amnesty International nel 2012 per il suo impegno civile, è stato protagonista anche in missioni umanitarie in Africa, nella regia di videoclip per sé e per artisti come i Tiromancino, nella scrittura autobiografica e nel teatro, affermandosi come uno degli artisti italiani più eclettici degli ultimi decenni. Con Voce e Batteria, affiancato da collaboratori eccellenti, Frankie hi-nrg mc torna a innovare la scena e a conquistare il pubblico con un suono nuovo ma fedele alle radici dell'hip hop.