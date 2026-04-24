Frankie hi-nrg mc pubblica VOCE e BATTERIA: featuring d'eccezione e tour 2026

Frankie hi-nrg mc, una delle icone indiscusse del rap italiano, pubblica oggi il nuovo album VOCE e BATTERIA, un progetto che vede la collaborazione di grandi nomi della musica italiana e segna il ritorno dell'artista all'essenzialità del genere.



Il disco, disponibile su tutte le piattaforme digitali, contiene undici tracce arrangiate esclusivamente per voce e batteria, con la presenza di ospiti illustri come Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons. L'album offre una nuova chiave di lettura di alcuni brani storici dell'artista, restituendo ai testi e alla potenza del ritmo un ruolo centrale e coinvolgente.



Già in rotazione radiofonica il singolo Pedala e batteria in collaborazione con Jovanotti, a cui si affianca Autodafè e batteria insieme a Fabri Fibra, che firma una strofa inedita. Un progetto essenziale e radicale che riporta al centro voce, ritmo e parola, costruito insieme ad alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. In scaletta anche Faccio la mia cosa con Tiziano Ferro e Fight da faida che vede coinvolte Elisa e Lina Simons.



Il sound, affidato al batterista Donato Stolfi e agli scratch di Dj Stile, rimanda alle radici dell'hip hop, restituendo ai classici di Frankie hi-nrg mc una nuova energia e restituendo il sapore del rap delle origini. I brani scelti ripercorrono le tappe fondamentali della sua carriera, culminando in una raccolta intensa e intimista.



L'uscita di VOCE e BATTERIA anticipa il tour nazionale che tra la primavera e l'estate del 2026 porterà Frankie hi-nrg mc e Donato Stolfi nei principali festival e venue open air d'Italia. Tra le prime date confermate: 30 maggio a Bologna (DumBO Summertime), 5 giugno a Firenze (Ultravox), 19 giugno a Roma (Parco delle Valli), 2 luglio a Milano (Castello Sforzesco), 11 luglio a Treviso (Suoni di Marca), 31 luglio a Livorno (Effetto Venezia), 29 agosto a Trento (Teatro Capovolto) e 18 settembre a Torino (Hiroshima Sound Garden).



Frankie hi-nrg mc, all'anagrafe Francesco Di Gesù, classe 1969, si è imposto come una delle voci più riconoscibili dell'hip hop italiano, distinguendosi per testi impegnati e innovazione artistica. Premiato più volte durante la carriera, tra cui Amnesty International nel 2012, ha lasciato un segno indelebile anche al Festival di Sanremo e nel mondo teatrale e letterario. Il nuovo progetto, arricchito dalle collaborazioni eccellenti, conferma ancora una volta la centralità della sperimentazione e della parola nel percorso dell'artista.