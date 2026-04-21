Fulminacci torna al Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma con una nuova energia

Fulminacci è il nuovo nome di rilievo che arricchisce la lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L'artista romano ritorna sul palco del Concertone dopo il successo del suo primo tour nei palazzetti e la recente vittoria del Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida Sfortuna.



L'edizione di quest'anno è dedicata al tema "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". Il Concerto del Primo Maggio, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, conferma la sua vocazione sociale unendo musica e riflessione.



Fulminacci, dopo il debutto nel 2019 proprio al Primo Maggio romano, ha consolidato negli anni il legame con questo palco partecipando alle edizioni 2019, 2020, 2023 e 2025. Quest'anno torna con il nuovo album Calcinacci e il "Palazzacci Tour 2026", che lo vede protagonista nei principali palasport italiani.



La line up 2026 propone un ampio ventaglio di artisti, tra cui nomi noti e nuove voci della scena musicale italiana. Oltre a Fulminacci, sono già stati annunciati, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Litfiba, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, OkGiorgio, Primogenito, Riccardo Cocciante, Roshelle, Santamarea, Sayf e Sissi. A questi si aggiungono le vincitrici di 1MNEXT: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.



L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it, RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio 2 seguirà il Concertone con interviste dal backstage e contenuti extra sui propri canali social, oltre a trasmettere l'evento in visual radio.



Il focus scelto dalla direzione artistica, guidata da Massimo Bonelli, è "Il domani è ancora nostro", uno slogan che mira a dare voce alle nuove sensibilità e alle diverse prospettive del panorama musicale italiano.



Main sponsor dell'evento sono Plenitude e Intesa Sanpaolo. Tra i partner figurano SIAE, Fondimpresa, Nuovo IMAIE, Grotte di Frasassi, Fondazione Rubes Triva, Italo e Fondazione Musica per Roma.





