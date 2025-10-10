FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

L’atteso ritorno di Fulminacci si materializza oggi con l’uscita del suo nuovo singolo, “Niente di particolare”. Dopo i successi di “Casomai” e “Sottocosto”, il cantautore romano aggiunge un ulteriore tassello alla sua carriera musicale con un brano che esplora le sfumature delle relazioni. La canzone, prodotta da Golden Years, esalta la bellezza delle piccole cose della vita quotidiana, raccontando una storia d’amore vissuta con intensità e leggerezza.

Nel descrivere il nuovo singolo, Fulminacci esprime: «Se una grande ricetta può iniziare con un filo d’olio in una padella, la nascita di una storia importante può essere facilmente scambiata per una roba da niente. E se ci penso alla fine ogni cosa è una cosa qualunque. Il pezzo suona classico perché certe canzoni ti obbligano a guardarle per come sono, senza chissà quale trucco, senza chissà quale ricerca. Niente di particolare».

L’annuncio del “Palazzacci Tour 2026” arricchisce ulteriormente il panorama musicale dell’artista. Si tratta del primo tour nei palasport per Fulminacci, un evento che partirà dal Palazzo dello Sport di Roma il 9 aprile 2026. Le tappe del tour lo porteranno anche a Napoli, Milano e Firenze, permettendo al pubblico di ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi.

Conosciuto per la sua scrittura autentica e le performance energiche, Fulminacci continua a distinguersi nel panorama del cantautorato italiano. La sua carriera, iniziata nel 2019 con l’acclamato disco d’esordio “La Vita Veramente”, ha visto il cantautore vincere numerosi premi, tra cui la Targa Tenco 2019 per l’Opera Prima.

Infine, Fulminacci invita i fan a non perdere l’occasione di partecipare ai suoi concerti del Palazzacci Tour 2026, con i biglietti già disponibili online e nei punti vendita abituali. Con un mix di intimità ed emotività, la musica di Fulminacci promette di conquistare il cuore del pubblico nei grandi spazi dei palasport italiani.