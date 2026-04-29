Gaia presenta il nuovo singolo Bossa Nostra, un omaggio moderno alle sue radici brasiliane

Bossa Nostra è il nuovo singolo di Gaia, disponibile da venerdì 1 maggio su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy. L'artista, tra le voci più originali e versatili della scena attuale, ha presentato in anteprima il brano durante il concerto-evento Il Baile continua al Fabrique di Milano, regalando ai fan un assaggio della prossima evoluzione del suo percorso musicale.

Il singolo arriva dopo una stagione di successi e nuovi orizzonti per Gaia. Bossa Nostra rappresenta una decisa apertura verso una nuova fase artistica: la canzone nasce come naturale evoluzione del lavoro precedente, prendendo le atmosfere del progetto Baile e intrecciandole con nuovi suoni. Il risultato è un mix avvolgente di leggerezza e ricercatezza che, pur rimanendo fedele allo stile sofisticato di Gaia, trasmette energia positiva e aria fresca.

Il brano, come sottolineato dall'accoglienza entusiasta del pubblico, si impone grazie a ritmi e suggestioni che omaggiano la tradizione musicale brasiliana, arricchendo l'identità sonora dell'artista e preannunciando futuri progetti improntati sulla contaminazione e la ricerca. Il videoclip, diretto da Simone Bozzelli, sarà disponibile dalla mezzanotte del giorno di uscita, aggiungendo un ulteriore elemento visivo alla narrazione musicale.

Gaia si conferma un talento poliedrico, capace di fondere italiano e portoghese e di valorizzare le sue radici brasiliane in ogni sfumatura della sua musica. Il suo più recente lavoro, "rosa dei venti", uscito il 21 marzo 2025, contiene tredici tracce e collaborazioni speciali con artisti come Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. Il singolo sanremese "CHIAMO IO CHIAMI TU", certificato Disco di Platino e trasmesso a rotazione sulle principali radio italiane, ha confermato l'ascesa di Gaia anche nelle classifiche nazionali.

Il percorso dal vivo ha visto due appuntamenti speciali al Fabrique di Milano: dopo Il Baile del 7 maggio, l'artista è tornata sullo stesso palco il 18 aprile per Il Baile Continua, serata in cui ha svelato per la prima volta dal vivo Bossa Nostra. Negli ultimi mesi Gaia ha pubblicato il brano "NUDA" e ha calcato la scena del 76° Festival di Sanremo nella serata dei duetti, affiancando Levante con una personale interpretazione di I Maschi di Gianna Nannini.

Con Bossa Nostra Gaia offre una nuova, autentica ondata di gioia musicale, confermando la sua capacità di rinnovarsi e, allo stesso tempo, restare saldamente ancorata alle sue origini.