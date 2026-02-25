Gardaland conquista Sanremo con “Stagioni ed Emozioni”: la musica del Parco arriva tra la gente

Gardaland sorprende il pubblico del Festival di Sanremo portando fuori dal Teatro Ariston un’iniziativa inedita e ricca di entusiasmo. Con il lancio del nuovo brano “Stagioni ed Emozioni”, il celebre parco divertimenti sceglie di diffondere la propria musica tra le strade della città ligure, trasformando l’atmosfera festivaliera in un’occasione di incontro e condivisione.

Per la prima volta nella sua storia, il Resort presenta la propria musica oltre i confini del Parco, scegliendo di incontrare le persone dove si trovano e di conquistarle a ritmo di musica… in cuffia. Fuori dall’Ariston, la mascotte Prezzemolo ha coinvolto decine di passanti invitandoli ad ascoltare in anteprima il brano, regalando momenti di sorpresa e spontaneità. La canzone sarà disponibile a breve sul sito ufficiale e su tutte le principali piattaforme musicali.

L’iniziativa mira a celebrare il legame autentico tra Gardaland e la musica, mettendo al centro le persone e le loro emozioni. “Il testo della canzone si ispira ai messaggi dei fan, in cui ricorre la parola ‘casa’, simbolo del profondo legame emotivo con il Parco,” si legge nel comunicato. Questa scelta narrativa riflette la volontà di raccontare la vicinanza e l’affetto che da anni unisce i visitatori a Gardaland, trasformando l’esperienza ludica in un’emozione condivisa.

Secondo Luisa Forestali, Go To Market Director Gardaland, l’iniziativa rappresenta “un tributo a tutti coloro che da sempre considerano Gardaland una seconda casa, un luogo dove tornare per ritrovare sorrisi e sensazioni autentiche. Con ‘Stagioni ed Emozioni’ vogliamo trasmettere proprio questo: la magia che si rinnova ogni anno, stagione dopo stagione.”

A completare il progetto, la presentazione ufficiale della cover Spotify e del disco in vinile a 33 giri, un oggetto da collezione che accompagnerà la stagione 2026 del Parco. L’immagine della copertina, colorata e dinamica, rispecchia perfettamente lo spirito di Gardaland: un mondo dove musica, divertimento e fantasia si intrecciano per offrire esperienze sempre nuove.

Con “Stagioni ed Emozioni”, Gardaland apre dunque una nuova fase del suo percorso creativo, dimostrando come anche la musica possa diventare un ponte tra le persone e il Parco. Un progetto che unisce innovazione, partecipazione e sentimento, in pieno stile Gardaland: un invito a vivere le emozioni di ogni stagione, insieme.