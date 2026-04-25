Geppi Cucciari co-conduttrice nella nuova puntata di GialappaShow con ospiti d'eccezione

Geppi Cucciari affianca Mago Forest nella quinta puntata di GialappaShow su TV8 e Sky, con ospiti come Jake La Furia, Luca Argentero e le Bambole di Pezza.

La quinta attesissima puntata di GialappaShow arriva in prima TV assoluta lunedì 27 aprile alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Questa volta a vestire i panni della co-conduttrice è Geppi Cucciari, che affiancherà il Mago Forest offrendo la sua ironia tra performance musicali, battute, balletti e momenti esilaranti insieme agli ospiti. Lo spettacolo, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band e prodotto da Banijay Italia, promette una serata di puro divertimento e comicità fuori dagli schemi.

Tra i personaggi celebri invitati spicca Jake La Furia, già protagonista della quarta puntata, che torna con un cameo nell'episodio della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani. Luca Argentero ricompare invece nei panni ormai iconici di un avvocato in una nuova puntata di "Sensualità a corte", affiancato da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Isabella Ferrari sarà impegnata in una scenetta al bar con Amos, il personaggio interpretato da Alessandro Betti, mentre Flavio Insinna vestirà i panni di Glaudio, cugino di Amos, e prenderà parte al Forest's Quiz.

La nota musicale della puntata sarà affidata alle Bambole di Pezza che si esibiranno insieme a I Neri per Caso e Emanuele Cedrone, quest'ultimo impegnato nella melodiosa, un particolare strumento a forma di sega. Il loro mash-up unico coinvolgerà successi di Raffaella Carrà, U2, Ligabue e Rolling Stones.

Grande novità è l'arrivo, per la prima volta in studio, di Victoria Cabello alias Brenda Lodigiani. Brenda regalerà al pubblico il personaggio di Bereguarda, la cantante maledetta, mentre Giulia Vecchio interpreterà Monica Setta nella rubrica "Robba de donne". Saranno presenti anche Iva Zanicchi ed Ema Stokholma con il nuovo cult Radio GialappaShow, così come Maicol Pirozzi (Edoardo Ferrario) alle prese con una divertente storia d'amore per la nuova rappresentante di caffè.

Ampio spazio alla comicità anche attraverso le fiction originali del programma, come Storie male di Maccio Capatonda, Tatoo Tour di Stefano Rapone, Terapia di gruppo con un ricco cast, L'avvocato D'Ufficio di Toni Bonji, Falserrimo con improbabili scoop su Fabrizio Corona e Ciak si Rigira con le parodie di Sabrina Ferilli.

GialappaShow si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'ironia e dello spettacolo. La sigla, sempre inedita, questa settimana si ispira a Il nome della rosa e coinvolge l'intero cast, offrendo un ulteriore motivo per non perdere questa nuova, sorprendente puntata.