GialappaShow conquista il pubblico con Geppi Cucciari e ospiti d'eccezione

GialappaShow raggiunge 1,2 milioni di spettatori con Geppi Cucciari alla conduzione, performance sorprendenti e ospiti come Victoria Cabello e Jake La Furia.

Una serata di grande successo per il GialappaShow, giunto al suo quinto appuntamento, che ha registrato un totale di 1 milione 196 mila spettatori medi tra TV8 e Sky, con uno share del 5,34% solo su TV8 durante il primo passaggio.

Geppi Cucciari ha affiancato Mago Forest alla conduzione, portando la sua inconfondibile ironia e ricevendo uno speciale omaggio dai Neri per Caso, che le hanno dedicato una versione originale di Don't worry be Geppi. Sul palco Geppi si è esibita prima insieme a Bereguarda (interpretata da Brenda Lodigiani) e poi con Stefano De Martino, rispondendo sempre con prontezza alle battute dei due Gialappa's e a Piersilvio Berlusconi, impersonato da Ubaldo Pantani. Tra i momenti più divertenti anche la sua intervista a Kaskai Annanzi, il regista turco portato in scena da Toni Bonji, e una prova di abilità nel lancio della spazzatura, ispirata dalla sua passione per il basket e per la Dinamo Sassari.

L'hashtag ufficiale del programma, #GialappaShow, è rimasto in tendenza sui social per tutta la serata, a conferma dell'affetto del pubblico e del forte seguito digitale dello show.

Tra le novità della puntata, spicca l'arrivo in studio di Victoria Cabello, alias Brenda Lodigiani, che per la prima volta ha proposto il Quizzettone mettendo alla prova Super Geppona, fra italiano e inglese e tono scanzonato. Non sono mancati i momenti cult come Monica Setta, interpretata da Giulia Vecchio in Robba de donne, le imitazioni di Iva Zanicchi ed Ema Stokholma nello spazio Radio GialappaShow, e il ritorno di Maicol Pirozzi aka Edoardo Ferrario, nella nuova versione innamorato.

La puntata è stata arricchita da numerosi ospiti: Jake La Furia ha partecipato con un cameo nella docu-serie su Gineprio (Ubaldo Pantani), Luca Argentero è tornato nei panni dell'avvocato in Sensualità a corte al fianco di Marcello Cesena e Simona Garbarino, Isabella Ferrari si è ritrovata in un incontro al bar con Amos (Alessandro Betti), mentre Flavio Insinna ha interpretato Glaudio, cugino di Amos, vincendo insieme il montepremi del Forest's Quiz.

Le Bambole di Pezza sono state le ospiti musicali della serata, regalando momenti di energia insieme ai Neri per Caso e ad Emanuele Cedrone, tra mash-up che hanno spaziato da Raffaella Carrà agli U2, Ligabue e i Rolling Stones.