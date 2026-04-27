Gianni Morandi celebra 60 anni di C'era un ragazzo con un tour estivo nei principali festival

Gianni Morandi è pronto a tornare sul palco con una nuova leg estiva del tour C'ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026, festeggiando i 60 anni del brano che ha segnato la sua carriera. Nel pieno del successo della tournée nei palasport, destinata a concludersi a inizio maggio con le ultime cinque date, l'artista annuncia 12 nuovi appuntamenti open air che lo vedranno protagonista nei più suggestivi festival e arene italiane.

Il viaggio estivo di Gianni Morandi prenderà il via il 31 agosto da Este (PD) con l'esordio all'Este Music Festival presso il Castello Carrarese, per poi toccare città e location emblematiche come il Castello Sforzesco di Vigevano (2 settembre), il Mantova Summer Festival (4 settembre), Riccione Music City (10 settembre), Arena Bianca di Ostuni (12 settembre), Fossato del Castello di Barletta (14 settembre), Teatro di Verdura a Palermo e Villa Bellini a Catania per il Wave Summer Music 2026 (rispettivamente 17 e 19 settembre), Piazza Aranci a Massa (24 settembre), la Spiaggia alle Foci del Sarca a Torbole sul Garda (26 settembre), ChorusLife Arena a Bergamo (28 settembre) e il gran finale all'Arena Flegrea di Napoli il 1 ottobre.

Queste nuove date saranno l'occasione per celebrare i sessant'anni dal debutto della canzone simbolo della carriera di Morandi, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritta da Franco Migliacci e Mauro Lusini nel 1966. Un brano capace di superare le generazioni e che continua a coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Ad arricchire la scaletta ci sarà spazio anche per Monghidoro, l'ultimo singolo scritto da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy, oltre ai grandi classici intramontabili di Morandi. L'artista sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, capace di portare energia e talento in ogni momento dello show.

I biglietti per C'ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026 saranno disponibili dalle ore 14:00 di martedì 28 aprile sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. La radio ufficiale del tour sarà Radio Italia solomusicaitaliana.

Gianni Morandi continua a essere protagonista indiscusso della scena musicale italiana celebrando una carriera invidiabile e un rapporto speciale con il suo pubblico, pronto ad abbracciarlo nuovamente nelle piazze e nei festival più belli d'Italia.