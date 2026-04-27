Gianni Morandi si unisce alla lineup del Mantova Summer Festival 2026

Il Mantova Summer Festival 2026 si arricchisce di una presenza d'eccezione: Gianni Morandi sarà protagonista sul palco dell'Esedra di Palazzo Te il 4 settembre alle ore 21, per un evento che celebra sei decenni di musica e di solidarietà.

L'iconico artista italiano festeggerà il sessantesimo anniversario della sua canzone più rappresentativa, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, interpretando il tour C'ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026. L'occasione sarà anche un doppio traguardo, condiviso con Casa del Sole, organizzazione che da sessant'anni sostiene bambini e ragazzi con disabilità e le loro famiglie. Proprio per questo, il concerto sarà integrato e inclusivo: la quarta edizione di All in Rock unirà spettacolo e solidarietà all'insegna dell'accessibilità.

Morandi sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, regalando una scaletta ricca di sorprese: spazio sia al nuovo singolo Monghidoro, scritto da Lorenzo Jovanotti e pubblicato ad aprile per Epic Records/Sony Music Italy, sia ai grandi classici della sua carriera, ancora oggi amatissimi da generazioni di fan.

I biglietti per tutte le date del festival, incluso il concerto di Morandi, saranno disponibili a partire dal 28 aprile alle 14 sui principali circuiti di prevendita. Anche quest'anno Radio Italia sarà media partner ufficiale del tour.

Il Mantova Summer Festival conferma il suo ruolo di evento di punta tra gli appuntamenti estivi italiani, portando artisti nazionali e internazionali nelle due cornici simbolo della città: Piazza Sordello e il Giardino dell'Esedra di Palazzo Te. La manifestazione trasformerà nuovamente Mantova in un grande palcoscenico a cielo aperto, in cui la musica si fonde con la bellezza storica e architettonica della città.

La lineup annunciata per il 2026 propone un viaggio musicale tra generazioni. In Piazza Sordello si esibiranno Caparezza (4 luglio), Pet Shop Boys (7 luglio), LP (10 luglio) e Jethro Tull (11 luglio). Nella suggestiva cornice di Palazzo Te si alterneranno dal 28 agosto Coez, Mannarino, Fulminacci, lo spettacolo Din Don Down di Paolo Ruffini (31 agosto), Wilco (1 settembre), Luca Carboni (2 settembre), lo show Bello di Mamma di Enrico Brignano (3 settembre), Gianni Morandi (4 settembre), e Anche Meno - Round Finale di Max Angioni (5 settembre). Altri nomi saranno presto annunciati.

Il festival rientra nel progetto Mantova Live, pensato per valorizzare i tesori culturali della città e offrire durante tutto l'anno eventi con protagonisti di livello nazionale e internazionale. Anche per il 2026, la città si prepara ad accogliere un pubblico variegato sotto il segno della grande musica e dell'accessibilità.