Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare 60 anni di carriera

Dopo tre anni di assenza dalle scene italiane, Gilberto Gil, una delle leggende viventi della musica brasiliana, torna in concerto con un nuovo tour dal titolo “Gilberto Gil in Concert”. Due sole tappe, vere e proprie celebrazioni di oltre sessant’anni di carriera, sono in programma il 6 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e l’8 aprile all’Alcatraz di Milano.

Artista simbolo del tropicalismo e innovatore capace di fondere tradizione e modernità, Gil ha saputo nel tempo reinventare la musica brasiliana con una visione aperta al mondo. La sua capacità di unire samba, bossa nova, tropicalismo e sonorità internazionali ha dato vita a uno stile unico, riconosciuto e amato dal pubblico di ogni latitudine.

Questi due appuntamenti italiani si inseriscono all’interno del suo tour mondiale “Tempo Rei”, un progetto che sta registrando il tutto esaurito in Brasile. Sul palco, Gil ripercorrerà la sua intera carriera, reinterpretando alcuni dei suoi brani più iconici, tra i più amati del repertorio brasiliano, offrendo uno spettacolo che unisce energia, emozione e storia.

Ad accompagnarlo in questa nuova avventura musicale sarà una superband d’eccezione composta dai suoi figli e nipoti: Bem Gil (voce, chitarra, basso), Jose Gil (voce, batteria), João Gil (voce, chitarra, basso) e Flor Gil (voce, tastiera). Un progetto familiare che testimonia il legame profondo tra generazioni unite dalla musica e dall’eredità artistica di uno dei più grandi interpreti del Brasile contemporaneo.

In merito al suo ritorno in Italia, Gilberto Gil ha dichiarato: «Ho sempre saputo che la musica era il mio linguaggio. E che la musica mi avrebbe fatto conoscere il mondo, e portato a scoprire nuovi territori, perché il mio è sempre stato il linguaggio della terra e del cielo».

La data romana si terrà nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in viale Pietro De Coubertin 30, mentre il concerto milanese avrà luogo all’Alcatraz in via Valtellina 25. Entrambe le serate promettono di offrire momenti di intensa partecipazione, con un pubblico che potrà rivivere decenni di musica, cultura e poesia.

Le date italiane di Gilberto Gil in Concert sono prodotte e organizzate da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e, per Roma, con la Fondazione Musica per Roma. Un ritorno atteso che conferma l’amore tra l’artista e l’Italia, un legame coltivato nel tempo attraverso la forza universale della musica.