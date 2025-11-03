GIORGIA: il 7 novembre arriva “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia.

L’attesa è quasi finita per i fan di Giorgia. Il 7 novembre segna l’uscita del suo nuovo album di inediti, intitolato semplicemente “G”. Quest’ultima fatica discografica arriva a quasi tre anni dal precedente album e rappresenta una nuova fase per l’artista, che ha deciso di rimettersi in gioco, mettendo sé stessa e la musica al centro del progetto.

“G” non è un concept album tradizionale, ma un lavoro che esprime la Giorgia di oggi, con brani che raccontano il suo viaggio musicale e personale. Tra le tracce spicca una versione inedita de “La Cura per Me”, che vede la collaborazione di Blanco. Disponibile in vari formati, CD e LP, il disco può essere acquistato anche in edizione limitata autografata e in esclusiva su Amazon.

La tracklist dell’album include dodici brani. L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, un’intensa ballata pop d’autore che ha ottenuto il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone, segnando anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione radiofonica.

Il singolo “Golpe”, accompagnato da un suggestivo videoclip diretto da Emanuel Lo e girato nelle strade di Galatina (Lecce), ha conquistato rapidamente i fan.

Dopo il successo del tour estivo “Come Saprei Live 2025”, completamente sold out, Giorgia è pronta a tornare sul palco. Da fine novembre, l’artista si esibirà nei più prestigiosi palasport italiani, con tappe che coprono tutto il territorio nazionale. In gran parte già sold out, il tour promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di Giorgia.

Un 2025 di straordinari successi per Giorgia. Il singolo “La Cura per Me” ha ottenuto la certificazione Platino, con oltre 150 milioni di stream globali e una posizione ai vertici delle classifiche di vendita per ben 12 settimane consecutive. Inoltre, il videoclip è tra i più visti su Vevo nel 2025. Non da meno, Giorgia si conferma l’unica artista donna nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo nella prima metà dell’anno.