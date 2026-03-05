Connect with us

Spettacolo

GIORGIA MALERBA: online il videoclip di “5 MINUTI”

È online il videoclip di “5 Minuti”, il nuovo singolo di Giorgia Malerba, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Dopo il successo ottenuto sui social, dove la giovane artista conta oltre tre milioni di follower, la cantautrice inaugura una fase più matura e introspettiva del suo percorso musicale.

Il brano, pubblicato da Wannabe Records e distribuito da ADA Music, racconta con delicatezza il tema delle scelte mancate, delle occasioni non colte e del peso che queste assumono nella costruzione del proprio cammino personale. Nel videoclip, diretto da Salvatore Rocco, Malerba si muove in un loft dall’atmosfera vintage, tra libri, vinili e strumenti analogici che evocano gli anni ’90. Lo spazio, autentico e familiare, diventa il simbolo di un equilibrio tra passato e presente, tra nostalgia e gratitudine.

L’artista descrive così il significato simbolico del luogo che fa da cornice al video: «Ho scelto un luogo in cui ogni dettaglio costituisce parte integrante del racconto, con grafiche old school e colori decisi. Questo brano è molto importante per me: parla dei bivi della vita, delle scelte fatte e di come queste influenzino le emozioni, i desideri, la crescita personale, il modo di vivere le relazioni e affrontare la vita in generale».

Nata nel 1999, Giorgia Malerba si fa conoscere nel 2020, durante il lockdown, grazie ai contenuti pubblicati sui social network, in particolare su Instagram e TikTok, dove conquista una community vasta e affezionata. Nello stesso anno pubblica i suoi primi singoli – “Loca con te”, “Good” e “Il Mio Riflesso” – che riscuotono grande successo tra il pubblico più giovane, avviando una carriera in continua evoluzione.

Nel 2024 arriva il brano estivo “Cubalibre”, che segna una transizione importante: la volontà di raccontare un lato più autentico e consapevole della propria personalità. Con “5 Minuti”, Giorgia compie il primo passo di questo nuovo percorso, confermandosi una delle voci più interessanti della scena pop contemporanea.

Attraverso una scrittura sincera e una sonorità intima, Malerba offre un ritratto generazionale che riflette emozioni universali: la paura di non scegliere, il rimpianto delle strade non percorse, ma anche la gratitudine per ciò che si è diventati. Il risultato è un brano che unisce immediatezza e profondità, capace di toccare corde personali e collettive allo stesso tempo.

Con “5 Minuti”, Giorgia Malerba dimostra ancora una volta di saper trasformare la propria autenticità in musica, confermandosi un punto di riferimento per una generazione in cerca di equilibrio tra passato e futuro.

