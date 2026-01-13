GIOVANNI TOSCANO: annuncia oggi il suo nuovo singolo “MI MANCA”

Dopo il successo del suo secondo disco “Un posto migliore” e del tour “Incontri e racconti dal vivo”, Giovanni Toscano annuncia il ritorno con un nuovo capitolo della sua carriera musicale. Il cantautore pisano pubblicherà venerdì 16 gennaio il suo nuovo singolo “Mi manca” (LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy), un brano che si propone come ponte tra ricordo e presente, tra intimità e condivisione.

Scritta da Toscano e composta insieme a Bais e Paolo Caruccio — quest’ultimo anche produttore del brano — la canzone nasce durante un periodo vissuto a Parigi, lontano da tutto ciò che rappresenta casa e radici. È proprio in questo distacco che prende forma il sentimento di spaesamento, da cui sgorga una riflessione profonda sulla memoria e sulla perdita, trasformate in linguaggio universale. “Nei momenti più incerti e un po’ tristi capita che ci si rivolga indietro e allora parte la caccia al tesoro di tutte le cose che ci mancano”, spiega l’artista, che descrive il singolo come un invito a riconoscere nella nostalgia non solo assenza ma anche traccia di ciò che abbiamo amato.

Musicalmente, “Mi manca” si distingue per una voce calda e avvolgente, accompagnata da un groove che richiama sonorità soul e funky. Il testo, costruito su immagini familiari e malinconiche, si apre a un racconto collettivo in cui ognuno può ritrovare frammenti della propria storia. Il cambio di tonalità nel ritornello, che segna l’irrompere dei ricordi, accentua il contrasto emotivo tra presente e passato, amplificando il senso di intimità del brano.

La copertina del singolo è un’opera del pittore Glib Franko intitolata “Light and Gaze”, che raffigura un volto infantile sospeso tra luce e silenzio. I tratti delicati e i colori tenui evocano la memoria come presenza sfumata, fragile eppure persistente, coerente con il tono del brano.

Con “Mi manca”, Toscano inaugura un nuovo percorso artistico che lo accompagna verso il terzo progetto discografico. Classe 1996, l’artista pisano è una voce sensibile capace di muoversi con naturalezza tra musica, scrittura e recitazione. Dopo gli studi classici e la formazione all’Accademia “Oltrarno” di Firenze diretta da Pierfrancesco Favino, si è laureato in Storia Contemporanea all’Università di Pisa. Parallelamente ha costruito un percorso eclettico: esordisce nel cinema con il film “Notti Magiche” di Paolo Virzì, partecipa alla fiction “Studio Battaglia” su Rai1 e al film “Romantiche” di Pilar Fogliati. Nel 2021 pubblica il romanzo d’esordio “Il guinzaglio” con Fandango e dirige il cortometraggio “Seconde case”, premiato con la Menzione Speciale al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento 2024.

Negli ultimi anni Toscano ha confermato il proprio talento nel panorama musicale italiano: dai primi singoli “Stasera” e “Amore Mio” del 2022, con cui apre i concerti di artisti come Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri, fino all’album d’esordio “Arrogantissimo” del 2023. Successivamente è tornato con “Un posto migliore” nel 2024, accompagnato da un vodcast omonimo che esplora il processo creativo e umano dietro il disco. Nello stesso periodo pubblica anche il brano “Dramma italiano”, incluso nella colonna sonora del film internazionale *Un altro piccolo favore*, e “Eroi”, traccia intima che rappresenta la chiusura di un ciclo artistico.

Con il nuovo singolo “Mi manca”, Giovanni Toscano sceglie di tornare alle origini emotive della sua scrittura. Attraverso un linguaggio autentico e una musicalità raffinata, il cantautore offre al pubblico una canzone che parla di assenze, di crescita e del coraggio di guardare al passato come risorsa. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase, più matura e consapevole, nella carriera di uno dei giovani artisti più interessanti della scena italiana contemporanea.