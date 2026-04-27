Giovanni Vernia svela il doppio volto tra ingegneria, radio e palco su Sky TG24

Giovanni Vernia è il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24 dedicato ai grandi interpreti dello spettacolo italiano. Il comico, conduttore radiofonico e attore ripercorre la nascita e l'evoluzione del suo alter ego Jonny Groove, raccontando come per anni abbia vissuto una doppia vita: ingegnere e manager di giorno, artista scatenato di notte.



Vernia rivela "Jonny Groove sono io. Sono sempre stato molto appassionato di discoteche. Andavo ogni anno a Ibiza o a Genova, dove sono cresciuto. A 26 anni mi sono trasferito a Milano per lavorare come ingegnere elettronico. Milano è la mecca del divertimento. Vivevo da solo, uscivo la notte e andavo a lavorare al mattino. Dormivo nei bagni e mi mettevo la sveglia sul telefonino per dormire 10 minuti".



Tra vita reale e personaggio, spesso la distanza era sottile. "Facevo una battuta da Jonny Groove, dicevo che avevo preso l'aereo da Barcellona ma poi ricordavo di essere andato in macchina. In realtà mi è successo davvero. Andavo all'università a Genova e prendevo tre autobus per tornare a casa. Arrivavo a cena e mio padre mi chiedeva: 'Giovanni dove hai messo la macchina?' Sono sempre stato un po' svarionato e non ho fatto altro che esasperare queste sfaccettature che ho dentro".



Prima della notorietà, la sua carriera era incentrata sul web marketing per una società americana. Vernia ricorda: "Di giorno all'immagine della società e di notte con i pantaloni muccati a fare 'E siamo noi… E siamo noi' in televisione. Un collega tedesco trovò un mio video su YouTube e lo mandò al CEO. Per giorni mi hanno seguito degli investigatori privati, ma non lo sapevo. Poi però la notorietà mi aiutò commercialmente: quando chiamavo un direttore marketing che mi riconosceva come quello di Zelig, mi passavano subito il direttore. Facevo il 150% del target commerciale".



Dopo aver lasciato il lavoro e lanciato il film 'Ti stimo fratello', l'artista ammette: "Ho sbagliato il film perché mi ero disinnamorato del personaggio di Jonny Groove. Non volevo restare prigioniero in quella maschera, volevo mettere la mia faccia. È stato il mio più grosso errore: la gente non amava me, amava Jonny Groove".



Il Gialappa Show segna il suo ritorno sulla scena. Grazie a Lucio Wilson incontra i Gialappi e propone la sua imitazione di Sinner: "Vedevo Sinner come un dio, un ragazzo concentratissimo, poi lo vedo per strada imbarazzato su un manifesto pubblicitario. Ho pensato: 'Non è nel suo, devo fare qualcosa per questo ragazzo'". Le sue imitazioni spaziano da Jovanotti a Pif, Fabrizio Corona e Achille Lauro, quest'ultimo accolto con entusiasmo anche dal diretto interessato.



La passione per la radio accompagna Vernia da anni. Dopo l'esperienza a Radio 2 nel 2015, dal 2016 è su RDS con 'I Peggio più Peggio di RDS' al fianco di Petra Loreggian, una parentesi che definisce uno dei suoi "parchi giochi preferiti". Il racconto prosegue con la tournée teatrale "Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso Edition", dove si confronta con la propria storia tra ironia e realtà.



Le radici della sua comicità risalgono all'infanzia, tra Genova, Sicilia e Puglia: "Un mese estivo ero dai nonni in Sicilia e l'altro in Puglia. Mio padre era maresciallo della finanza, rigoroso, ma si scherzava in dialetto. Assimilavo le voci dei personaggi come quelle dei miei zii". Da bambino si presenta come "tranquillo, molto osservatore" e, da studente, "secchione".



Ora, come padre, si definisce "assente fisicamente ma compagno di giochi, di merenda". Non manca la scaramanzia: "Le cose sulla scrivania sempre nello stesso posto. Pane rovesciato, numero 17, olio e sale che cadono... evito i giorni 17, anche l'orario 17". Prima di ogni spettacolo non rinuncia al suo rito personale: "Un'ora solo per me a ripassare il copione e un piatto di riso in bianco".



La puntata "Giovanni Vernia - Dr. Vernia e Mr. Groove" sarà in onda martedì 28 aprile alle 21:00 su Sky TG24, sabato 2 maggio alle 12:30 su Sky Arte e sempre disponibile on demand. Stories continua, tra palco e realtà, a raccontare le voci e i volti più amati dello spettacolo italiano.