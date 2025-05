Giro d’Italia 2025: Toyota protagonista della mobilità sostenibile con una flotta 100% elettrificata

Il Giro d’Italia 2025 è ufficialmente partito da Tirana, in Albania, segnando una storica Grande Partenza internazionale per la 108ª edizione della Corsa Rosa. Dopo l’entusiasmante avvio oltre Adriatico, il Giro entra ora nel cuore del territorio italiano, con la tappa in Puglia che inaugura il tratto nazionale dell’evento ciclistico più amato del Paese.

Anche quest’anno, per la settima edizione consecutiva, Toyota è Official Mobility Partner e Official Car del Giro d’Italia, confermando il proprio impegno nella promozione di una mobilità sempre più sostenibile. L’azienda accompagna atleti, organizzatori e pubblico lungo tutto il percorso della corsa con una flotta composta esclusivamente da veicoli 100% elettrificati, in linea con i valori di efficienza e innovazione che caratterizzano la mission del brand.

In un contesto globale segnato da grandi sfide ambientali, il Giro d’Italia si afferma non solo come appuntamento sportivo di rilievo, ma anche come veicolo di sensibilizzazione su temi cruciali come la sostenibilità. In questo scenario, la bicicletta e la mobilità elettrificata emergono come simboli di un futuro a basse emissioni, accessibile e inclusivo.

Toyota, tramite KINTO Italia, ha messo a disposizione una flotta di 60 veicoli elettrificati, rappresentativi del suo approccio multi-tecnologico: Full Hybrid, Plug-in Hybrid, Full Electric e Fuel Cell a idrogeno. Una strategia che punta a ridurre concretamente le emissioni di CO₂ offrendo soluzioni differenziate e accessibili a tutti, senza compromettere prestazioni e qualità della guida.

Protagonista assoluto di questa edizione è il nuovo Toyota C-HR Plug-in Hybrid, modello all’avanguardia che incarna perfettamente l’equilibrio tra sostenibilità, innovazione tecnologica e piacere di guida. Con una autonomia di circa 100 km in modalità completamente elettrica, il C-HR PHEV si dimostra ideale per gli spostamenti urbani, assicurando nel contempo una transizione fluida tra le modalità Full Electric e Full Hybrid, senza dipendere costantemente dalle infrastrutture di ricarica.

Le tappe a cronometro del Giro vedono invece in azione la seconda generazione della Toyota Mirai, berlina alimentata a idrogeno che rappresenta la visione a zero emissioni del brand per il futuro.

Toyota è anche partner strategico del Giro-E, l’evento parallelo che ripropone il percorso della Corsa Rosa in versione e-bike. A supportare l’iniziativa è una flotta dedicata di 20 veicoli elettrificati, tra cui spiccano 5 Toyota bZ4X 100% elettriche, 5 C-HR Plug-in Hybrid e 10 RAV4 Full Hybrid. Il modello bZ4X, grazie alle sue capacità off-road e alla piattaforma e-TNGA, si conferma perfetto per affrontare le strade più impegnative del Giro-E.

A guidare il team Toyota nel Giro-E è Elisa Scarlatta, confermata capitana anche per il 2025, a sottolineare l’impegno del marchio verso inclusione, spirito di squadra e sostenibilità ambientale.

Toyota coinvolge attivamente anche il pubblico lungo le tappe italiane grazie ai Villaggi Toyota, presenti nelle aree di partenza e arrivo. Qui, i visitatori possono vivere esperienze immersive attraverso quiz, giochi interattivi ed esposizioni dedicate ai modelli elettrificati della gamma. Tra questi, il Toyota C-HR Plug-in Hybrid è protagonista assoluto, essendo il PHEV più venduto in Italia nel primo trimestre del 2025.

Accanto a Toyota, è presente KINTO, il Mobility Brand del Gruppo Toyota, che promuove un modello di mobilità accessibile, sostenibile e inclusiva. Le sue soluzioni – dal noleggio a lungo termine al car sharing e car pooling aziendale – vengono raccontate anche attraverso attività interattive e contenuti esclusivi sui social, con l’obiettivo di educare e coinvolgere il pubblico sul futuro della mobilità.

Il Giro d’Italia 2025 continua il suo viaggio tra sport, passione e innovazione, portando un messaggio forte: il cambiamento verso una mobilità più sostenibile è già in corso. Con il suo approccio tecnologico integrato, Toyota si conferma protagonista del cambiamento, costruendo giorno dopo giorno un futuro più pulito ed efficiente per tutti.