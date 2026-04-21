Giulia De Lellis si racconta a Mamma Dilettante: famiglia, amore e futuro con Tony Effe

Giulia De Lellis, imprenditrice e conduttrice tv, è stata la protagonista della quarta puntata di Mamma Dilettante 5, dove ha condiviso momenti intimi e inediti della sua vita familiare insieme a Nicolò (Tony Effe). Durante l'intervista con Diletta Leotta, Giulia ha parlato apertamente della scelta di avere una bambina dopo meno di un anno di relazione, sottolineando la consapevolezza e la complicità che hanno caratterizzato il suo percorso con il compagno.

Uno degli aspetti più toccanti è stato il racconto del sostegno ricevuto da Nicolò durante e dopo il parto. Sì lui dormiva con me, dall'inizio alla fine mi è stato vicino. All'inizio ha avuto dei dubbi se assistere al parto o meno, ma gli ho detto: "Non è un'opzione, io posso scegliere di partorire o no? No, io devo partorire per forza e quindi tu mi stai vicino!" E infatti mi è stato vicino. La vicinanza di Tony Effe non si è limitata solo al parto: Lui da lì ovviamente poi ha dormito con me e la bimba i giorni dopo. Le ha dato lui il primo biberon, lui le ha cambiato il primo pannolino, lui ha fatto il primo bagnetto.

De Lellis ha poi confessato di essersi innamorata ancora di più del compagno nel suo nuovo ruolo di padre. Sì, è una cosa proprio inspiegabile. Se prima magari, quando eravamo fidanzati e basta, c'era il giorno che mi faceva innervosire e potevo anche pensare lontanamente di non averlo più nella mia vita, per un capriccio o una giornata in cui mi rodeva, oggi per me non è più un'opzione. Lui è fondamentale, non mi immagino più la mia vita senza di lui.

Non sono mancati momenti di leggerezza, come la possibilità di organizzare un matrimonio a sorpresa durante il battesimo della figlia Priscilla. Adesso facciamo il battesimo di Priscilla e gli ho chiesto "Come chiamiamo il nostro tavolo?" E lui mi fa: "Lo chiamiamo Gli Sposi così ti levi questa fissazione!" Ma non basta chiamare il nostro tavolo gli sposi… stavo pensando che mi potrei vestire di bianco così magari faccio una furbata e faccio una sorta di celebrazione, però non mi sembra giusto ingannarlo così. Ci avevo pensato, ti dico la verità, fare due in uno al battesimo di Priscilla... era carino, no? Diletta Leotta ha rivelato a sua volta di aver unito matrimonio e battesimo con il consenso del marito, ma Giulia si domanda come fare senza ingannare la sua dolce metà.

Infine, Giulia ha raccontato la scelta consapevole e condivisa di avere una figlia dopo poco tempo di relazione, segno di una maturità e di un'armonia trovata nel rapporto con Tony Effe. No, dopo neanche un anno che stavamo insieme abbiamo cercato Priscilla e io sono rimasta incinta volutamente. Quindi in realtà non stavamo insieme da una vita, però ci conosciamo da tanto e ce lo siamo sentiti subito. Io sono stata fidanzata tanti anni, però quel passo e questa consapevolezza di dire "Okay, ci provo" non l'avevo mai avuta. Magari sì, mi facevo il pensiero, ma l'idea poi concretizzata non la vedevo mai effettivamente fatta e pronta da provare ad avere un bambino.

Le parole di Giulia De Lellis confermano una relazione solida e una nuova vita familiare costruita con entusiasmo e sincerità, consolidando l'immagine di una coppia che ha saputo affrontare le sfide e le gioie della maternità con autenticità.