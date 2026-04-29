Annunciata la giuria stellare del Reply AI Film Festival 2026: Salvatores presidente

La terza edizione del Reply AI Film Festival ha ufficializzato la sua giuria, pronta a valutare i migliori cortometraggi mondiali realizzati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Presidente sarà il Premio Oscar Gabriele Salvatores, affiancato da figure di spicco del panorama cinematografico internazionale come Rob Minkoff, co-regista de Il Re Leone, Catherine Hardwicke, regista di Twilight, Jed Weintrob di 30 Ninjas e Christina Lee Storm, produttrice ed ex executive di DreamWorks Animation e Netflix.

La commissione vedrà anche Nils Hartmann, vicepresidente di Sky Studios Italia e produttrice di successi seriali tra cui Gomorra: La serie e The Young Pope, Brian Welk di IndieWire, Giacomo Mineo, VFX supervisor di Oppenheimer e candidato ai Primetime Emmy per Devs, Filippo Rizzante (Chief Technology Officer di Reply), Guillem Martinez Roura, AI & Robotics Lead di ITU AI for Good delle Nazioni Unite, e la giornalista di Sky Italia Denise Negri.

Tema dell'edizione 2026 sarà Imaginatio Nova, un invito a esplorare una nuova fase dell'immaginazione in cui la creatività umana si intreccia con la tecnologia più avanzata. Gli artisti avranno tempo fino al 1° giugno 2026 per presentare i propri cortometraggi attraverso la piattaforma ufficiale, mettendosi alla prova non solo sulla creatività, ma anche sulla qualità produttiva e l'originalità nell'uso dell'AI, dalla scrittura alla post-produzione.

"Sono felice di prendere parte al Reply AI Film Festival e di contribuire a un'iniziativa che guarda al futuro del linguaggio cinematografico con curiosità e apertura. Sarà particolarmente stimolante accogliere opere provenienti da tutto il mondo, realizzate con strumenti di intelligenza artificiale generativa che, se messi al servizio di una visione autentica, possono valorizzare ancora di più il talento, la sensibilità e lo sguardo del regista", ha sottolineato Gabriele Salvatores.

La giuria selezionerà non solo i corti finalisti e vincitori assoluti, ma assegnerà due premi speciali: l'AI for Good Award, ideato in collaborazione con l'ITU dell'ONU e riservato all'opera che meglio affronta i Sustainable Development Goals, e il Reply AI Studios Grand Prix, riconoscimento per l'eccellenza nell'innovazione con l'AI.

I finalisti potranno partecipare alla première di settembre a Venezia, durante la quale saranno annunciati i vincitori, in un evento firmato Reply e Mastercard. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma internazionale Reply Challenges, che coinvolge ormai quasi 250.000 giovani talenti in tutto il mondo. Sky Italia sarà media partner della manifestazione, confermando il forte radicamento dell'evento nell'universo media e intrattenimento.