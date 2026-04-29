Giuseppe Anastasi pubblica il nuovo album "Canzoni senza click": un inno alla libertà musicale

Canzoni senza click, il nuovo album di Giuseppe Anastasi, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vinile. Il progetto, pubblicato per Giuro srl/Ada Music, si pone come una vera e propria dichiarazione di intenti contro la standardizzazione e la perfezione digitale dominanti nella musica odierna. Volevo canzoni che non corressero. Volevo che il tempo lo decidessi io, non il click racconta Anastasi, sottolineando il desiderio di riconsegnare al pubblico quella vibrazione autentica spesso sacrificata dal processo di produzione digitale.



L'album racchiude nove tracce, ciascuna intensa e personale, che spaziano tra brani acustici, momenti strumentali e testi che affrontano temi come la vita, la società, la paura del futuro e la speranza in tempi migliori. Il lavoro si distingue per essere stato interamente suonato senza l'ausilio del metronomo: ogni canzone segue esclusivamente il tempo e il respiro di chi la interpreta.



La tracklist include titoli evocativi come Alzati, Non mi dire mai la verità, Navigo a vista, Neruda, Figlia degli dei, Zanzare, La ballata del sorce, Giulietta e Romeo 2.0 e Titoli di coda. La volontà è quella di offrire un'esperienza d'ascolto che scelga deliberatamente la lentezza e l'imperfezione umana.



Questo album nasce lontano dal rumore digitale e dalla fretta di piacere subito, sceglie la lentezza, l'ascolto, l'imperfezione umana. Ogni canzone è una piccola resistenza all'algoritmo, una storia che non cerca numeri ma connessioni reali. Qui la musica non scorre: respira. Ti guarda negli occhi. Nove canzoni, nove emozioni differenti. Mi sono preso il giusto tempo per realizzarlo insieme a Valerio Marchetti e Stefano Pettirossi, e adesso prendetevene un po' anche voi per ascoltarlo, ha dichiarato Anastasi.



Registrato e mixato al Groove Studio di Terni da Stefano Pettirossi e masterizzato al Forward Studio di Grottaferrata da Carmine Simeone, l'album vede la produzione artistica di Valerio Marchetti. L'obiettivo condiviso è quello di restituire centralità all'imperfezione e al calore dell'interpretazione umana.



Giuseppe Anastasi è uno dei nomi più stimati della scena musicale italiana contemporanea. In veste di autore ha scritto oltre 200 brani e collaborato con artisti del calibro di Arisa, Noemi, Emma, Michele Bravi, Eros Ramazzotti, Paola Turci, Anna Tatangelo, Alexia, Francesco Baccini e Mietta. Può vantare sette partecipazioni al Festival di Sanremo come autore, conquistando due vittorie con Sincerità (2009) nella categoria Giovani e con Controvento (2014) nella categoria Big, entrambe interpretate da Arisa. Come cantautore esordisce nel 2018 con Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, premiato con la Targa Tenco come Miglior Opera Prima e la Targa MEI Indie Top. Dal 2004 è docente di metrica musicale e storia della canzone presso il CET di Mogol.



Con Canzoni senza click Giuseppe Anastasi invita a una fruizione rallentata, dove la musica si fa ancora esperienza intima e reale, ricordando che la bellezza spesso si cela proprio nelle imperfezioni.