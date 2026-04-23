Giuseppe Di Gennaro lancia il videoclip di Forme di Continuità, preludio al nuovo album

Da oggi è disponibile online il videoclip di Forme di Continuità, il nuovo brano di Giuseppe Di Gennaro che anticipa l'uscita dell'album di inediti Elementi e Forme di Continuità previsto per maggio.

Il video accompagna la canzone con una narrazione visiva che attraversa passato, presente e futuro. Si parte dall'alba, nel presente, per immergersi nei ricordi attraverso pellicole di famiglia in 8mm e poi proseguire verso un futuro proiettato in viaggi realizzati insieme agli amici. Le riprese mescolano località del Salento, come Punta Pizzo e la Baia di Gallipoli, centrali nella crescita dell'artista, con paesaggi remoti fra cui la scogliera di Látrabjarg in Islanda, creando un dialogo emotivo tra geografie distanti. Il racconto visivo si arricchisce con immagini d'archivio dell'infanzia e sequenze attuali, tra cui quelle dei kitesurfer, simboli di movimento e apertura, che danno corpo a un immaginario personale e riflettono il percorso sia artistico che umano del cantautore.

"E' un video che unisce pezzi di vita lontani e cerca di metterli insieme con l'arte del kinstugi - racconta Giuseppe Di Gennaro - con una visione aperta sul futuro".

Giuseppe Di Gennaro, nato a Milano, trasferitosi da piccolo a Gallipoli, è cantautore, autore, musicista e produttore. Sin da giovanissimo si avvicina alla musica, tra chitarre e strumenti appartenuti al padre, unendo nelle sue composizioni la tradizione della canzone d'autore a influenze folk, post-rock, blues e ambient. Ha iniziato il suo percorso esibendosi in concorsi nazionali a metà anni Novanta, distinguendosi per talento e originalità, premiato nel 1996 a Milano, per poi salire sui palchi di Castrocaro e Recanati e arrivare in finale all'Accademia della Canzone di Sanremo. Negli anni ha lavorato come autore anche per altri interpreti, ha pubblicato EP e album acclamati dalla critica e collaborato con artisti del calibro di Cristiano De André. Nel 2011 scrive proprio con De André il brano Non è una Favola, contenuto nell'album Come in cielo così in guerra. Dopo un lungo periodo di ricerca e rinnovata ispirazione, Di Gennaro torna sulla scena negli ultimi anni con nuove pubblicazioni, tra cui l'inedito E ancora Viaggiare e ora Forme di Continuità, apripista del nuovo album.

Elementi e Forme di Continuità promette di essere un viaggio tra emozioni e immagini evocative, confermando l'approccio personale e sperimentale di Di Gennaro nel panorama musicale italiano.