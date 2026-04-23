Great Wall Motor ridefinisce la mobilità: strategia globale, tecnologia e nuovi SUV per l'Europa

Great Wall Motor (GWM) si afferma come protagonista mondiale della mobilità intelligente grazie a una strategia industriale integrata, capacita tecnologiche avanzate e una gamma di nuovi SUV dedicati ai mercati internazionali, Europa inclusa. Fondata nel 1990 a Baoding, provincia di Hebei, GWM ha costruito un ecosistema che copre l'intera catena del valore automotive: dalla ricerca e sviluppo alla produzione, fino alla vendita e ai servizi post-vendita.

L'azienda conta oltre 16 milioni di utenti a livello globale e vanta una presenza in oltre 60 mercati con una rete internazionale di oltre 1.500 concessionari. Nel 2025 GWM ha registrato vendite totali di 1.323.672 unità, con una crescita significativa nelle auto a nuova energia e nei segmenti premium.

Il modello di business di GWM si fonda su un ecosistema industriale e tecnologico che integra produzione su larga scala e innovazione interna, favorendo integrazione verticale e sviluppo di tecnologie proprietarie. La rete produttiva globale comprende tredici stabilimenti, tra Cina, Thailandia e Brasile, e impianti knock-down per rispondere rapidamente alle esigenze locali. Il centro nevralgico della ricerca si trova in Cina, supportato da oltre 23.000 professionisti e da investimenti annuali superiori a 10 miliardi di RMB negli ultimi tre anni.

La strategia multi-energia si riflette nelle soluzioni ibride, elettriche e fuel cell di ultima generazione sviluppate internamente. Tecnologie come il sistema Hi4 - una piattaforma ibrida intelligente a trazione integrale - e le varianti Hi4-T e Hi4-Z garantiscono versatilità tra uso cittadino, autostrada e off-road, mentre la piattaforma L.E.M.O.N. Hybrid DHT offre una gestione intelligente tra motore termico ed elettrico.

Sul fronte della mobilità intelligente, GWM ha realizzato sistemi avanzati di guida assistita e cockpit digitali basati sull'architettura Coffee EEA, con aggiornamenti over-the-air e intelligenza artificiale per offrire esperienze personalizzate e sicure. Il telaio intelligente, le sospensioni elettroniche evolute e la piattaforma con API aperte digitalizzano la user experience e migliorano la sicurezza su strada.

Il marchio punta a una crescita sostenuta anche in Europa. Fin dal 2006, alcuni veicoli sono stati importati da distributori indipendenti e dal 2022 la regione rappresenta un focus strategico. Ad oggi GWM è presente in nove Paesi europei e sono previste nuove aperture, tra cui Italia e Spagna, con l'avvio di operazioni dirette a partire da giugno 2026.

Il messaggio chiave del brand è nel motto All Scenarios, All Powertrains, All Users: offrire soluzioni di mobilità complete, senza limitazioni tecniche, per tutti gli utilizzi e per una vasta gamma di utenti. Questo si traduce anche in una gamma multi-segmento che comprende SUV urbani, off-road, pick-up e veicoli premium, unita a una forte localizzazione di prodotto, per rispondere alle esigenze climatiche e di utilizzo delle diverse regioni.

La missione di GWM, Tech to Enjoy Every Journey, si fonda sulla creazione di ecosistemi tecnologici intelligenti che generano esperienze di mobilità gratificanti. L'azienda promuove valori di passione autentica, qualità e integrazione globale, dando priorità all'adattamento locale e alla co-progettazione con utenti e professionisti in ogni mercato.

Importanti novità in arrivo anche sui prodotti: il brand ORA evolve da puro elettrico a multi-energia, con uno stile distintivo e tecnologia evoluta orientata all'utente. GWM HAVAL si conferma pilastro della gamma SUV, superando i 10 milioni di unità vendute nel mondo, affermandosi come "global SUV expert".

Completano la gamma WEY (premium a nuova energia), TANK (off-road elettrificati), POER (pick-up) e SOUO (mercato motociclistico). Le piattaforme comuni consentono di integrare tecnologie all'avanguardia e strategie di propulsione differenziate, garantendo innovazione costante tra i brand.

GWM si distingue per la sua capacità di coniugare innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità, grazie anche all'adozione di un modello industriale simile a una foresta: l'ecosistema Forest, che integra energia, intelligenza e sviluppo software all'interno dell'azienda, promuovendo efficienza, rapidità di risposta e sostenibilità ambientale.

Con una progressiva espansione in Europa e investimenti continui in ricerca e produzione locale, Great Wall Motor si conferma uno dei player più dinamici dell'automotive globale, orientato a soddisfare le esigenze della mobilità futura con soluzioni intelligenti, sostenibili e adattabili a ogni scenario.