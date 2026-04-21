La nuova stagione di Guido dalle Sette: l'AI rivoluziona il Radiocast italiano

Guido dalle Sette si prepara a sorprendere gli ascoltatori italiani con la nuova stagione al via dal 20 aprile, introducendo un'innovazione senza precedenti: l'integrazione dell'intelligenza artificiale direttamente nello sviluppo narrativo ed editoriale. Il celebre Radiocast quotidiano, ideato e condotto da Guido Bagatta con il supporto della seconda voce Dionigi Andreano, rilancia la sua proposta proponendo episodi ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 19:00 su YouTube, Spotify e tutte le principali piattaforme di streaming podcast.

La grande novità della stagione sarà l'AI che accompagnerà i conduttori in ogni puntata, ampliando i temi trattati, suggerendo spunti di approfondimento e curiosità, oltre a contribuire in tempo reale alle scelte musicali. L'intelligenza artificiale agirà come una terza voce silente, capace di stimolare ancora di più il racconto e garantire contenuti sempre aggiornati e sorprendenti. Come dichiarato dalla produzione, l'obiettivo è offrire un programma con appeal curioso, pronto a uscire dalla traccia originale e a esplorare nuove direzioni grazie all'apporto enciclopedico dell'AI.

Un altro punto di forza della nuova stagione sarà la selezione musicale: in ogni episodio saranno presenti quattro o cinque brani scelti senza limiti di genere o epoca, per costruire una colonna sonora che si adatta ai diversi toni e garantisce atmosfere coinvolgenti e originali.

Guido dalle Sette mantiene il formato Radiocast, registrato dagli studi dell'Hotel Admiral a Milano, offrendo agli ascoltatori la possibilità di seguire la trasmissione in diretta durante il drive time o di recuperare le puntate on demand anche in formato vodcast su YouTube, Facebook, Twitch e Spotify. Tutti gli episodi saranno disponibili puntualmente alle ore 19:00, rendendo il programma sempre accessibile.

Con l'integrazione dell'intelligenza artificiale e la promessa di contenuti inediti, la nuova stagione di Guido dalle Sette si preannuncia come una delle più innovative dell'audio entertainment italiano, capace di coinvolgere, incuriosire e offrire un viaggio ogni volta unico attraverso parole e musica.