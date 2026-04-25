Guitarricadelafuente pubblica Calypso, nuovo singolo tra folk e contemporaneità

Il nuovo singolo di Guitarricadelafuente, "Calypso", segna un importante capitolo per una delle voci più riconoscibili della scena musicale spagnola contemporanea. Capace di unire folk, flamenco e suggestioni moderne in uno stile personale e immediatamente identificabile, l'artista spagnolo si conferma tra i nomi di spicco del panorama musicale internazionale.



Dopo il sold out al Fabrique di Milano e un tour mondiale che ha registrato esauriti in città come New York, Los Angeles e Londra, "Calypso" viene lanciato come un brano sospeso tra ciò che finisce e ciò che comincia. Il pezzo, già presentato in anteprima durante i concerti in America Latina, rappresenta l'epilogo dell'era "Spanish Leather", ma anche un ponte verso nuove direzioni armoniche e narrative. Come la ninfa Calipso che trattiene Ulisse offrendo immortalità, così la canzone racconta istanti fugaci, addii e il desiderio di lasciarsi alle spalle il passato per tornare al mare, là dove tutto ricomincia.



Guitarricadelafuente ha saputo conquistare pubblico e critica grazie all'album "Spanish Leather", certificato Oro e considerato tra i lavori più avventurosi degli ultimi anni. Il singolo "Full Time Papi" ha superato i 14 milioni di streaming e ottenuto una candidatura ai Latin GRAMMY come Miglior Video Musicale in formato breve, mentre "Port Pelegrí" è stato inserito da Rolling Stone US tra le migliori canzoni dell'anno.



L'artista ha collaborato con produttori e giovani talenti di primo piano, come Carter Lang, pablopablo, Raül Refree, Jasper Harris, Rodaidh McDonald e nuove voci della scena emergente come Ciutat, Tristán e Teo Planell, sottolineando la vocazione sperimentale e collaborativa del suo progetto.



Secondo la critica, "uno degli album più emozionanti e avventurosi dell'anno" e "un disco che sembra una perfetta giornata d'estate e reinventa il pop globale", sono tra i riconoscimenti più importanti attribuiti a "Spanish Leather".



Nel prossimo futuro, Guitarricadelafuente debutterà anche come attore nel film "La Bola Negra", recitando accanto a Penélope Cruz e Glenn Close in un progetto ispirato a Federico García Lorca e diretto da Los Javis. Con "Calypso", l'artista dà così un nuovo impulso alla propria carriera, rafforzando la sua identità musicale che affonda le radici nella tradizione ma si proietta verso la contemporaneità.