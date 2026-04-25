GWM rivoluziona la mobilità intelligente ad Auto China 2026 con piattaforme evolute e AI

GWM svela a Auto China 2026 la nuova era della mobilità intelligente: gamma multi-energia, piattaforma modulare ONE S e AI nativa.

GWM ha scelto il palcoscenico di Auto China 2026 per presentare una visione avanzata della mobilità intelligente globale, puntando su tecnologie rivoluzionarie, piattaforme multi-energia e intelligenza artificiale nativa.

Al Capital International Exhibition Center di Pechino, il gruppo ha esposto una gamma di nuovi modelli e soluzioni tecnologiche in grado di ridefinire gli standard del settore automotive, seguendo il filo conduttore Future of Intelligence.

Tra le principali novità si distinguono modelli strategici come la ORA 5 Hybrid, compatta ibrida ad alta efficienza, il SUV GWM H7 PLUS dedicato alle famiglie e alla versatilità, il flagship WEY V9X con architettura AI integrata e il nuovo TANK 700 che unisce lusso e tecnologie avanzate anche in off-road estremo. Completano la gamma il pickup ibrido GWM P300 Hi4-T, progettato per utilizzi professionali e outdoor, e la SOUO S2000, una motocicletta premium a otto cilindri che sancisce l'ingresso di GWM nel segmento high-end delle due ruote.

Grande attenzione è stata dedicata alla piattaforma modulare GWM ONE S (Guiyuan), pensata per supportare cinque diversi tipi di alimentazione - ibrido plug-in, full hybrid, elettrico, idrogeno e termico - e fondata su hardware modulare, software scalabile e architettura AI nativa. Il sistema Super Hi4 garantisce autonomie oltre i 1.300 km con ricariche ultra-rapide e promette elevata efficienza energetica, rispondendo alle esigenze di mercati e utenti diversi.

GWM ha inoltre illustrato il proprio ecosistema tecnologico, che comprende AI nativa capace di interpretare e anticipare i bisogni del conducente, telaio intelligente con sospensioni attive e sterzatura integrale, trasmissioni 9DCT ultra-efficienti e strutture ad altissima resistenza per la massima sicurezza. La strategia powertrain multi-soluzione arricchisce l'offerta: dai motori ibridi benzina e diesel alle nuove unità V6 e V8, fino ai sistemi fuel cell a idrogeno, rendendo la gamma GWM una delle più versatili al mondo.

L'impronta globale del gruppo è confermata da oltre 16 milioni di utenti, più di 2 milioni di veicoli esportati e una rete internazionale di oltre 1.500 punti vendita. Nel 2025 è entrato in funzione il nuovo stabilimento brasiliano, mentre il brand TANK è oggi presente in più di 30 mercati nel mondo. Sul fronte della conformità, GWM ha ottenuto la certificazione ISO 37301 su compliance, privacy e gestione dei rischi.

Imponente l'investimento in ricerca e sviluppo: oltre 23.000 ingegneri e un primato di 5.726 nuovi brevetti nel 2025. I test di qualità spaziano da prove in condizioni estreme e competizioni off-road fino alla spedizione in Antartide del TANK 300, supportati dal più grande laboratorio crash multi-angolo in Asia.

Con la partecipazione ad Auto China 2026, GWM conferma una strategia di lungo termine guidata da innovazione concreta, flessibilità energetica e centralità dell'utente, sempre più protagonista in un ecosistema globale sostenibile. L'obiettivo dichiarato è ridefinire il ruolo dell'automobile, destinata a trasformarsi in piattaforma intelligente, adattiva e integrata nel nuovo scenario della mobilità connessa.