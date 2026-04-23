Half Man: la nuova serie originale HBO Max debutta in Italia il 24 aprile

Arriva finalmente in Italia una delle serie più attese della stagione: Half Man debutterà in esclusiva su HBO Max il prossimo 24 aprile. Si tratta di una co-produzione tra HBO e BBC, firmata dal vincitore dell'Emmy Richard Gadd, già noto al grande pubblico per successi come Baby Reindeer e Against the Law.

Half Man è una limited series composta da sei episodi, che verranno rilasciati a cadenza settimanale sulla piattaforma di streaming. La storia, intensa e coinvolgente, ruota attorno a Niall e Ruben, due uomini legati da un rapporto fraterno pur non essendo consanguinei. Uno è feroce e leale, l'altro timido e pacato. Da giovani sono inseparabili. Entrati l'uno nella vita dell'altro a causa della morte e delle circostanze, tutto ciò che hanno è l'uno l'altro… Ma i destini dei due cambiano radicalmente molti anni dopo, quando Rubens si presenta al matrimonio di Niall con un comportamento misterioso e preoccupato. Un atto di violenza inaspettato riaprirà le ferite del passato, riportando gli spettatori indietro nel tempo dalla Glasgow degli anni Ottanta fino a oggi, per esplorare dinamiche profonde, dolori irrisolti e la fragilità dei legami maschili.

Il cast della serie è di altissimo livello. Oltre allo stesso Richard Gadd, troviamo tra i protagonisti Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart, Scot Greenan e i promettenti esordienti Charlotte Blackwood, Calum Manchip e Kate Robson-Stuart.

Half Man è stata creata e scritta da Richard Gadd, che svolge anche il ruolo di produttore esecutivo. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Sophie Gardiner, Anna O'Malley, Gaynor Holmes per la BBC, Gavin Smith per BBC Scotland e, per Mam Tor Productions, Tally Garner e Morven Reid. La regia è affidata ad Alexandra Brodski ed Eshref Reybrouck, mentre la distribuzione è curata da Banijay Rights. La serie è realizzata in associazione con Thistledown Pictures, BBC iPlayer, BBC One e BBC Scotland, con il sostegno di Screen Scotland.

HBO Max continua così a proporre contenuti di altissima qualità sul mercato italiano, consolidando la sua reputazione di piattaforma di riferimento per serie scripted, film, documentari, true crime e animazione per adulti. Oltre alle produzioni originali, HBO Max è la casa di brand iconici come HBO, Warner Bros., Max Originals, DC e Harry Potter, così come di serie celebri tra il grande pubblico come Friends e The Big Bang Theory.