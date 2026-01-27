Connect with us

Halsey torna in Italia: unica data a Milano il 24 giugno 2026

Dopo sei anni di assenza dai palchi italiani, Halsey torna finalmente in concerto nel nostro Paese per un’unica data imperdibile. L’artista statunitense, candidata ai Grammy Awards e con oltre 50 miliardi di stream globali, si esibirà mercoledì 24 giugno 2026 al Parco della Musica di Milano.

La cantante, che ha saputo imporsi come una delle voci più iconiche della sua generazione, torna a incontrare il pubblico italiano in un evento che promette di essere tra i più attesi dell’anno. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 28 gennaio, mentre la vendita generale partirà giovedì 29 gennaio alla stessa ora.

RadioFreccia sarà la radio partner ufficiale del live.

Il ritorno di Halsey sui palchi europei coincide con una nuova fase della sua carriera. Dopo il successo mondiale del suo ultimo album di inediti, The Great Impersonator (2024), la cantante ha confermato ancora una volta la sua versatilità e capacità di reinventarsi artisticamente. L’album, che ha debuttato al primo posto nelle classifiche “Top Rock & Alternative” e “Top Alternative” di Billboard, è un viaggio sonoro attraverso i decenni che esplora il tema del tempo, del destino e dell’identità artistica. Il progetto fonde sonorità che spaziano dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Duemila, con riferimenti a nomi leggendari come Fleetwood Mac, Bruce Springsteen, Oasis, Portishead, Britney Spears e Deftones, offrendo un’esperienza musicale inedita e trasversale.

Nel 2025 Halsey ha lanciato anche il singolo safeword, accompagnato da un video diretto da Lana Jay Lackey, consolidando ulteriormente la sua influenza nella scena pop e alternative internazionale.

Il concerto di Milano rappresenta un ritorno alle origini anche sul piano simbolico. L’anno scorso, infatti, a dieci anni dall’uscita di Badlands (2015), suo album di debutto che ha segnato un’intera generazione, Halsey ha pubblicato la raccolta celebrativa BADLANDS: Decade Edition Anthology. Il disco originale resta tuttora uno dei rari casi in cui tutte le tracce sono state certificate Oro, Platino o Multi-Platino, con oltre 5,8 milioni di copie vendute nel mondo e più di 7,5 miliardi di stream.

Brani come “Colors”, “Control” e “Gasoline” continuano a risuonare tra il pubblico più giovane, dimostrando quanto la scrittura di Halsey sia ancora capace di raccontare la complessità emotiva e la ribellione tipiche della Gen Z.

Con una carriera scandita da successi internazionali, Halsey può vantare oltre 75 milioni di singoli certificati RIAA e quattro album di successo riconosciuti ufficialmente. È inoltre una delle pochissime artiste ad aver superato 1 miliardo di stream su Spotify con quattro brani diversi e ad aver ottenuto due certificazioni Diamond.

Il live di Milano sarà dunque non solo un ritorno molto atteso, ma anche l’occasione per celebrare un percorso artistico che, tra introspezione e sperimentazione, ha saputo ridefinire i confini del pop contemporaneo.

 

