Hankook presenta il nuovo Vantra Transit per trasporto leggero e veicoli commerciali

Hankook, uno dei principali produttori di pneumatici premium a livello mondiale, annuncia il lancio del nuovo Vantra Transit, ampliando così la propria gamma dedicata ai veicoli commerciali leggeri. Progettato per soddisfare le esigenze di trasporto urbano e regionale, il Vantra Transit rappresenta una risposta concreta all’incremento previsto del 15% del traffico merci con veicoli fino a 7,5 tonnellate in Europa nel 2024.

Il nuovo pneumatico estivo Hankook Vantra Transit è stato concepito per offrire chilometraggio elevato, sicurezza su strada e massima efficienza energetica, elementi chiave per le flotte di consegna e i professionisti del trasporto che operano quotidianamente con veicoli a pieno carico. Grazie all’innovativa struttura del battistrada e a una carcassa rinforzata, il Vantra Transit si distingue per una maggiore durata e una capacità di carico superiore, garantendo così prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Uno dei principali vantaggi del Vantra Transit è la riduzione del consumo di carburante, ottenuta attraverso una mescola avanzata che riduce del 15% la resistenza al rotolamento rispetto ai pneumatici convenzionali del segmento. Questa caratteristica consente non solo un risparmio economico, ma anche un minore impatto ambientale, favorendo la sostenibilità delle flotte commerciali.

In termini di sicurezza, il nuovo pneumatico Hankook integra le lamelle 3D GripKontrol, progettate per mantenere la forma anche sotto stress elevato. Questo si traduce in uno spazio di frenata ridotto del 9% e in una migliore stabilità del veicolo sul bagnato, con un incremento del 13% rispetto alla generazione precedente. Inoltre, il design ottimizzato del battistrada e la sua larghezza maggiorata garantiscono una minore usura e un chilometraggio superiore fino al 18% rispetto al modello precedente.

“Con il Vantra Transit, stiamo offrendo una soluzione ad alte prestazioni per i professionisti del trasporto”, ha dichiarato Jongho Park, presidente di Hankook Tire Europe. “Questo pneumatico unisce efficienza, affidabilità e sicurezza, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei costi operativi per chi lavora ogni giorno su strada”.

Il Vantra Transit è disponibile in 32 misure da 13 a 17 pollici, per adattarsi a un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, inclusi furgoni da trasporto e mezzi per consegne urbane.

Accanto al Vantra Transit, Hankook propone anche altre soluzioni specifiche per i veicoli commerciali: il Vantra LT, ideale per le esigenze estive grazie alle sue prestazioni affidabili, e il Winter i*cept LV, progettato per offrire massima trazione e sicurezza anche in condizioni invernali estreme.