HBO Max porta in esclusiva Diabolical: The Epstein Files in Italia e Europa

HBO Max annuncia il lancio in esclusiva internazionale di Diabolical: The Epstein Files, un documentario che ripercorre la controversa vicenda di Jeffrey Epstein e il suo impatto sulle cronache e sulle istituzioni moderne. La piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery amplia così la sua offerta di contenuti factual di alta qualità, offrendo al pubblico di Italia, Regno Unito e Paesi Bassi da 3 settembre 2026 un approfondimento senza precedenti su uno dei casi di abusi più sconvolgenti e discussi degli ultimi decenni.

Prodotto dalla Australian Broadcasting Corporation e distribuito a livello globale, Diabolical: The Epstein Files analizza l'ascesa, le attività criminali e il sistema di relazioni che avrebbero consentito a Epstein di operare per anni quasi indisturbato, esplorando anche le mancate risposte e le falle delle istituzioni giudiziarie, legali e sociali.

Il documentario della durata di un'ora si distingue per l'accesso esclusivo e diretto a testimonianze di sopravvissute, investigatori, esperti legali, giornalisti e persone coinvolte nel caso, tra cui Lisa Phillips, Ashley Rubright, il fratello Mark Epstein e l'avvocato David Schoen. Grazie a queste voci, emergono dettagli inediti della vicenda, sottolineando l'ampiezza dell'impatto dei crimini, non solo sulle vittime ma anche sulla percezione pubblica di potere e influenza.

"Diabolical: The Epstein Files analizza un caso di grande attualità che non solo ha avuto un enorme impatto sulle cronache internazionali, ma ha profondamente influenzato la percezione del potere e dell'influenza. Esplorando la portata e le conseguenze di questi crimini, il documentario offre al nostro pubblico uno sguardo su uno dei casi di abusi più significativi e inquietanti della storia recente." ha commentato Myriam Lopez-Otazu, SVP International Unscripted Content & Global Networks EMEA di Warner Bros. Discovery EMEA.

La produzione è affidata a Jennifer Feller, con Caitlin Shea come produttrice esecutiva. HBO Max si conferma così punto di riferimento per documentari d'inchiesta, rafforzando la sua identità nel panorama globale dello streaming, grazie a un catalogo che abbraccia serie, film, true crime e animazione premium dedicati a un pubblico sempre più attento alla qualità e all'attualità dei contenuti.