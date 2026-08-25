Physical Italia: da 100 a 1, il nuovo show fisico di Netflix con star dello sport e dello spettacolo

Netflix presenta una nuova sfida senza precedenti con Physical Italia: da 100 a 1, il formato spettacolare che porta in scena una gara di resistenza, forza e determinazione. Il programma debutterà l'11 settembre e vedrà la pubblicazione di nuovi episodi ogni venerdì, per un totale di otto appuntamenti distribuiti nell'arco di quattro settimane.

Nell'arena del Lingotto si daranno battaglia 100 concorrenti provenienti dal mondo dello sport e dell'intrattenimento, pronti a mettere alla prova le proprie capacità in prove fisiche estreme. L'obiettivo? Sfidare i propri limiti per emergere come unico vincitore in una competizione in cui, come sottolineato dalla produzione, nella Sala dei Busti non contano le medaglie passate, ma quanto fuoco hai dentro.

Tra i nomi di punta spiccano l'ex rugbista della nazionale Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, la showgirl e atleta di kickboxing Elisabetta Canalis, il "signore degli anelli" Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l'ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il content creator Luis Sal. Un gruppo di protagonisti che unisce esperienza olimpica, spettacolo e nuove generazioni.

Physical Italia: da 100 a 1 è prodotto da Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay, ed è ispirato al celebre format coreano che ha già generato diverse versioni internazionali, tra cui Physical: Asia, Physical 100: Mexico, Physical 100: Sweden e Physical 100 USA. La regia è affidata ad Alessio Pollacci, con la curatela editoriale di Roberta Briguglia e Tommaso Marazza come capoprogetto. La squadra di autori comprende Lorenzo Campagnari, Valerio Trapasso, Christian Monaco, Federica Riva, Antonio Moreno e Barbara Strambi, con scenografie di Marco Calzavara e la direzione della fotografia di Ivan Pierri.

Il calendario degli episodi prevede una serie di appuntamenti cadenzati: l'11 settembre saranno disponibili i primi tre episodi, il 18 settembre gli episodi 4 e 5, il 25 settembre gli episodi 6 e 7 e il 2 ottobre la grande finale.

Lo show promette adrenalina e colpi di scena, riunendo atleti e personaggi famosi in un contesto inedito dove tutto viene messo in gioco. Gli spettatori potranno così scoprire quali saranno le qualità decisive per conquistare la vittoria in una sfida che mette davvero alla prova mente e corpo.

