Hertz celebra 65 anni in Italia: nasce l’identità olfattiva Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea

Hertz, tra le compagnie di noleggio auto più importanti al mondo, festeggia 65 anni di presenza in Italia con un’iniziativa senza precedenti nel settore del rent-a-car: il lancio della sua prima identità olfattiva, una fragranza esclusiva pensata per rendere l’esperienza di viaggio ancora più immersiva e memorabile. Un tributo alla lunga storia del brand – ben 107 anni a livello globale – che si traduce oggi in un nuovo modo di vivere il noleggio auto, non solo con vista e tatto, ma anche con l’olfatto.

In collaborazione con l’Antica Erboristeria e Spezieria San Simone di Firenze, attiva dal 1700 e custode di una tradizione secolare, nasce Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea, un profumo che esalta le note fresche e vivaci di bergamotto, arancia, limone, mandarino, gelsomino, eucalipto e muschio. Questa miscela esclusiva sarà distribuita nelle agenzie Hertz selezionate durante l’estate, dove gli Ospiti che sceglieranno le flotte Premium o Selezione Italia riceveranno un profumatore per auto che li accompagnerà durante il viaggio e una volta rientrati a casa, mantenendo vivo il ricordo dell’esperienza.

Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha commentato: “Sono molto orgoglioso che la nostra squadra possa celebrare il 65° anniversario di attività in Italia. È stato un vero e proprio viaggio nel tempo. Il nostro servizio è arrivato ai tempi della Dolce Vita, costruendo nel tempo un business solido, fondato sulla qualità. Il servizio di alto livello è il nostro stile di business. Oggi siamo a Firenze per aggiungere una nota speciale all’esperienza esclusiva dei nostri Ospiti. Grazie alla collaborazione con l’antica profumeria San Simone, abbiamo creato una fragranza che incarna lo spirito di Selezione Italia: un tocco di italianità da portare a casa.”

Viaggiare con Hertz diventa un’esperienza sensoriale completa, dove tutti i cinque sensi partecipano attivamente alla creazione del ricordo. Il nuovo logo olfattivo sarà la prima nota che accoglierà gli Ospiti presso il punto Hertz, accompagnandoli con discrezione e stile lungo tutto il tragitto. Un profumo pensato per evocare l’estate italiana, i paesaggi mediterranei, e trasformare ogni noleggio in un momento da custodire nel tempo.

A rendere ancora più ricca l’esperienza, Hertz presenta due importanti novità nella flotta Selezione Italia: l’eleganza compatta della Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina e il prestigio sportivo della Maserati Grecale. Due modelli che rappresentano l’eccellenza del design e dell’ingegneria italiana, pensati per offrire ai clienti Hertz comfort, lusso e un’emozione di guida superiore.

La nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata si distingue per gli interni realizzati in collaborazione con Cassina, pensati per offrire un’autentica sensazione di “home feeling”. Un vero e proprio salotto su quattro ruote, dove ogni dettaglio è curato per garantire un piacere di viaggio assoluto.

La Maserati Grecale, invece, esprime un nuovo paradigma di lusso fondato sulla concretezza e l’eleganza. Ogni dettaglio del veicolo incarna lo stile italiano, con una combinazione armoniosa di tradizione, innovazione e performance, rendendo ogni viaggio un momento indimenticabile.

“Sono certo che queste due icone dello stile italiano renderanno l’esperienza di noleggio straordinaria,” ha aggiunto Scantamburlo. “Siamo pronti a vivere un’estate da record, con un afflusso turistico senza precedenti. E grazie al nostro continuo impegno nell’innovazione e nella qualità del servizio, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri Ospiti qualcosa di veramente unico.”