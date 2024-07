Hertz nuovi vantaggi per gli Ospiti con BenefitHub

Hertz Italia ha lanciato una nuova iniziativa entusiasmante per offrire ancora più vantaggi ai propri Ospiti fedeli con il programma Gold Plus Rewards. Scegliendo di collaborare con BenefitHub, leader nell’offerta di benefit e sconti, Hertz offre ai Soci del programma di loyalty Gold Plus Rewards l’opportunità di accedere gratuitamente a una vasta selezione di vantaggi personali nel settore del turismo, dei viaggi e del tempo libero.

Gli Ospiti Hertz iscritti al programma Gold Plus Reward potranno registrarsi sul portale BenefitHub in modo semplice, veloce e gratuito, utilizzando il proprio indirizzo email del profilo Gold Plus Rewards. Una volta registrati, avranno accesso a una vasta gamma di benefit, sconti e cashback appositamente selezionati da Hertz per loro.

Inoltre, i Soci Hertz GPR avranno la possibilità di rimanere aggiornati sulle ultime promozioni attraverso un servizio di notifica e newsletter che possono attivare durante la registrazione. Massimiliano Archiapatti, AD di Hertz Italia e Vice President Operations Europe, ha sottolineato l’importanza di questa nuova iniziativa, che testimonia l’impegno di Hertz nel soddisfare e gratificare i propri Ospiti.

BenefitHub è un portale ricco di vantaggi, sconti e cashback, mirati principalmente nel settore del turismo, dei viaggi e del tempo libero. Questa scelta riflette non solo l’affinità con il core business di Hertz, ma anche l’importanza che l’azienda attribuisce al benessere e alla gratificazione dei propri Ospiti.