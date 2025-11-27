Honda accelera verso la neutralità carbonica con nuovi materiali bio-based e riciclati

Honda prosegue con decisione verso l’obiettivo della neutralità carbonica nella produzione motociclistica, introducendo tecnologie e materiali innovativi che riducono l’impatto ambientale senza compromettere qualità e prestazioni. L’impegno dell’azienda giapponese si concretizza attraverso lo sviluppo di soluzioni “bio-based” e circolari, in linea con la strategia globale “Triple Action to Zero”, che mira a ridurre le emissioni e a promuovere un pensiero industriale più sostenibile.

Uno dei protagonisti di questa transizione è il DURABIO, una plastica derivata da mais non commestibile, che si distingue per la sua eccellente resistenza e per la capacità anti-graffio. Dopo il primo utilizzo sull’Africa Twin model year 2024, questo materiale trova oggi applicazione su sei modelli della gamma 2026 e viene impiegato anche nelle carene, contribuendo così a diminuire l’utilizzo di plastiche tradizionali.

L’iniziativa non si limita all’introduzione di materiali biologici: Honda ha avviato un programma di riciclo dei paraurti delle proprie automobili, trasformandoli in materiali plastici riutilizzabili nella produzione di motocicli. Questa scelta consente di ridurre la dipendenza dalle nuove risorse plastiche, favorendo un’economia più circolare e una filiera produttiva meno impattante.

Attraverso questi interventi, la casa dell’ala dorata vuole concretizzare un approccio integrato alla sostenibilità, basato sull’innovazione tecnologica e sull’utilizzo intelligente delle risorse. L’obiettivo non è soltanto quello di alleggerire l’impronta ecologica, ma anche di promuovere un modello produttivo capace di conciliare efficienza, qualità e rispetto per l’ambiente.

Honda conferma così la propria volontà di guidare l’industria dei motori verso un futuro più pulito, sostenibile e responsabile, dove ogni elemento – dal design del veicolo alla scelta dei materiali – contribuisce in modo tangibile al raggiungimento della neutralità carbonica.