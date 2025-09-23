Connect with us

Honda ADV350: nuove colorazioni 2026 per lo scooter adventure più venduto in Europa

Honda ADV350 si rinnova per il 2026 con quattro nuove colorazioni che esaltano lo stile grintoso e sofisticato dello scooter adventure più amato d’Europa. Dopo aver conquistato il titolo di scooter oltre i 300 cc più venduto nel 2024, il modello di successo di Honda è già in testa alle classifiche anche nel 2025, confermando il suo ruolo da protagonista nel segmento.

Introdotto nel 2022, l’ADV350 ha saputo imporsi grazie al suo design ispirato al celebre X-ADV, che nel 2025 ha superato le 10.000 unità vendute in Europa, con oltre il 60% delle immatricolazioni in Italia. L’ADV350 segue le stesse orme, affermandosi come scooter perfetto per chi cerca versatilità, stile e tecnologia.

Per il model year 2026, Honda propone quattro nuove tonalità esclusive: ‘Mat Coal Black Metallic’, ‘Iridium Gray Metallic’, ‘Mat Pearl Cool White’ e la speciale ‘Pearl Falcon Gray’. Colori pensati per mettere in risalto le linee aggressive ma eleganti di un mezzo che unisce spirito urbano e attitudine adventure.

Ma l’ADV350 non è solo estetica. La sua formula vincente si basa su una dotazione tecnica di alto livello: forcella rovesciata da 37 mm, telaio in acciaio tubolare, ammortizzatori posteriori con serbatoio separato e generosa altezza da terra. La praticità è garantita dal vano sottosella capace di ospitare due caschi integrali, dalla Smart Key, dal parabrezza regolabile e dal display TFT da 5’’ compatibile con Honda RoadSync.

Il cuore pulsante dello scooter è il monocilindrico 330 cc eSP+ Euro5+, che sprigiona 29,2 CV di potenza e 31,5 Nm di coppia, offrendo agilità in città e comfort nei tragitti extraurbani. La sicurezza resta centrale, grazie al controllo di trazione HSTC, al sistema di segnalazione d’emergenza ESS e agli indicatori con disattivazione automatica.

Prodotto nello storico stabilimento Honda Italia Industriale di Atessa (CH), attivo dal 1971, l’ADV350 rappresenta un nuovo traguardo per una fabbrica che ha dato vita a oltre 70 modelli tra moto e scooter, inclusa l’apprezzata famiglia SH.

