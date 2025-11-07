Honda Auto Italia lancia i Black Days 2025: offerte esclusive e focus sulla mobilità elettrificata

Honda Auto Italia inaugura ufficialmente i Black Days 2025, l’attesa iniziativa annuale che torna a novembre con una nuova e potente campagna di comunicazione nazionale. L’appuntamento, in partenza da domenica 9 novembre, offrirà ai clienti un’occasione irripetibile per accedere a vantaggi esclusivi sull’intera gamma ibrida della casa giapponese, simbolo di innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente.

Durante il periodo promozionale, fino al 30 novembre, Honda propone incentivi di valore in grado di soddisfare diverse esigenze di mobilità. La campagna prevede Ecoincentivi fino a 9.000 euro in caso di permuta o rottamazione, i primi due tagliandi omaggio, una garanzia estesa fino a 8 anni con chilometraggio illimitato e l’opzione di finanziamento con prima rata a 150 giorni.

La gamma coinvolta copre l’intero universo elettrificato di Honda: dalla Jazz, compatta e versatile city car, alla Jazz Crosstar, pensata per chi ama combinare agilità e spirito urbano; proseguendo con la HR-V, SUV compatto sinonimo di eleganza ed efficienza, passando per il crossover sportivo ZR-V, che unisce comfort e prestazioni dinamiche, fino ad arrivare alla nuova CR-V, SUV di punta del marchio, disponibile in versione Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Ogni modello incarna la filosofia Honda di una mobilità moderna, prestazionale e sostenibile.

La comunicazione dedicata ai Black Days 2025 sarà altrettanto ampia e strutturata. In tutta Italia verranno attivate affissioni digitali nei centri commerciali, spot televisivi sulle principali emittenti e una presenza estesa sulle piattaforme digitali e social network. L’obiettivo è quello di raggiungere un pubblico vasto con un messaggio chiaro: non perdere l’occasione di vivere l’esperienza della guida ibrida Honda alle migliori condizioni dell’anno.

Attraverso questa iniziativa, Honda ribadisce il proprio impegno nel promuovere soluzioni di mobilità sicure, tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente. Le offerte dei Black Days non rappresentano solo un vantaggio economico, ma anche la possibilità per gli automobilisti italiani di scoprire il piacere e l’affidabilità che da sempre contraddistinguono il brand.

Con i Black Days 2025, la casa automobilistica conferma ancora una volta la propria visione orientata al futuro e alla sostenibilità, proseguendo nel percorso verso una mobilità sempre più elettrificata e consapevole.