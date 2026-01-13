Connect with us

Hi, what are you looking for?

26YM Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

Motori

Honda CRF1100L Africa Twin 2026: nuove grafiche e colori per l’ammiraglia Adventure

Published

Honda CRF1100L Africa Twin 2026 apre il nuovo anno con un aggiornamento mirato che punta tutto sullo stile, confermando una formula tecnica ormai collaudata e apprezzata dagli appassionati di maxi enduro. L’ammiraglia Adventure di Honda si presenta infatti con nuove grafiche e colorazioni ancora più accattivanti, capaci di esaltare ulteriormente il carattere avventuroso e il fascino di un modello che, dal suo ritorno sul mercato europeo nel 2016, ha già superato quota 121.000 unità vendute nel Vecchio Continente.

Un successo costante che si riflette anche nei numeri di vendita del marchio: per sei anni consecutivi, l’Africa Twin è stata stabilmente sul podio dei modelli Honda più venduti oltre i 125 cc, confermandosi un punto di riferimento assoluto nel segmento delle Adventure di grossa cilindrata.

Dal punto di vista tecnico, la gamma Honda Africa Twin 2026 resta invariata, a dimostrazione di un progetto estremamente maturo. Tutte le versioni della CRF1100L mantengono il loro look atletico e ispirato al mondo rally, con una silhouette snella che comunica immediatamente vocazione off-road e solidità anche nei lunghi viaggi. Il cuore della moto è sempre il bicilindrico parallelo da 1.084 cc, capace di erogare 102 CV (75 kW) e una coppia massima di 112 Nm, valori che garantiscono prestazioni brillanti e grande elasticità sia su strada sia in fuoristrada.

Nel mercato italiano continua a giocare un ruolo centrale il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), disponibile sulle versioni Electronic Suspension e Adventure Sports. Una tecnologia ormai distintiva di Honda, scelta da quasi la metà dei clienti Africa Twin nel 2025, che esalta il comfort di guida e la facilità di utilizzo in ogni contesto, dall’avventura estrema ai lunghi trasferimenti autostradali.

La CRF1100L Africa Twin 2026 è proposta nelle versioni Africa Twin e Africa Twin Electronic Suspension, differenziate principalmente dall’impianto sospensioni. La versione Standard adotta sospensioni Showa completamente regolabili manualmente, mentre la Electronic Suspension sfrutta le avanzate Showa EERA™ semi-attive, in grado di adattare istantaneamente lo smorzamento idraulico alle condizioni di guida e di consentire la regolazione del precarico del monoammortizzatore posteriore anche in movimento. Su quest’ultima, la dotazione di serie è più completa e include manopole riscaldabili e presa da 12V, dettagli che aumentano il comfort nei viaggi di lunga percorrenza.

Accanto alle versioni “classiche” si conferma anche per il 2026 la Honda Africa Twin Adventure Sports, pensata per i grandi viaggiatori. Grazie al serbatoio maggiorato da 24,8 litri, offre un’autonomia fino a 508 km, mentre la ruota anteriore da 19 pollici migliora ulteriormente la dinamica di guida su asfalto, senza rinunciare allo spirito Adventure.

Grande protagonista del model year 2026 è il rinnovato pacchetto cromatico. La Africa Twin Standard, disponibile solo con cambio manuale, viene proposta nella colorazione Grand Prix Red aggiornata, mentre la versione Electronic Suspension, disponibile sia con cambio manuale sia con DCT, amplia la scelta con Grand Prix Red, Matt Ballistic Black Metallic e Pearl Glare White, tutte riviste nelle grafiche. La Africa Twin Adventure Sports 2026 debutta invece con due nuove e scenografiche livree: la Matt Iridium Gray Metallic, abbinata a telaio bianco, cerchi oro e nuove grafiche, e la Pearl Glare White Tricolour, caratterizzata da un inedito schema cromatico che richiama la tradizione racing Honda.

Con questo aggiornamento stilistico, la Honda CRF1100L Africa Twin 2026 rafforza la propria identità di maxi enduro totale, capace di coniugare prestazioni, affidabilità e fascino senza tempo, continuando a rappresentare una delle scelte più complete e desiderate nel panorama Adventure europeo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Spettacolo

Da oggi è disponibile in digitale “LA PERCENTUALE” il nuovo brano di POLLIO

Spettacolo

MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce”

Spettacolo

LITFIBA: nel 2026 torna la formazione storica per “Quarant’anni di 17 Re”

Società

ACI e Inail insieme per una mobilità più sicura e responsabile

Spettacolo

Piano City Milano 2026: aperta la call per la nuova edizione del festival che ridisegna la città

Spettacolo

Il 13 febbraio esce la ristampa di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”, i due storici album degli STATUTO.

Motori

Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Tecnologia

Hisense Italia: Stefano Bianchi nominato nuovo Sales Director

Spettacolo

“ANSELMO WANNABE”: dal 16/01 in esclusiva su RaiPlay la nuova serie animata sul mondo del lavoro con la voce di Neri Marcore’

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Giochi

ESA e Playmobil rafforzano la loro collaborazione

Giochi

CODE VEIN II: il nuovo trailer svela combattimenti, ambientazioni e creazione del personaggio

Motori

Nuova Opel Astra: fari Intelli-Lux HD da 50.000 punti per una visione senza limiti

Spettacolo

Enrico Ruggeri celebra “Gli occhi del musicista”: dal 16 gennaio 2026 la ristampa in doppio vinile

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con la “Folkestra 2026”: partenza il 23 gennaio da Varese

Spettacolo

Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “We Will Always Be The Way We Were”: nuovo album e tour mondiale

Motori

Nissan LEAF premiata come Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del WWCOTY
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Dal 1° gennaio 2026 il trasferimento dei diritti sul marchio Alpina segna ufficialmente la nascita di BMW ALPINA come brand esclusivo e indipendente sotto...

9 ore ago

Motori

Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Suzuki ha archiviato il 2025 confermandosi tra i protagonisti del mercato automobilistico italiano. Secondo i dati diffusi dall’UNRAE, il marchio giapponese ha totalizzato 31.222...

12 ore ago

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Una storia di motori, passione e rinascita lega indissolubilmente il nome di Gino Munaron alla Peugeot 203, un’automobile che nel dopoguerra seppe distinguersi per...

13 ore ago

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Range Rover rende omaggio all’eleganza e al fascino senza tempo della capitale britannica con una serie di edizioni speciali che traggono ispirazione dai quartieri...

13 ore ago