Honda CRF1100L Africa Twin 2026: nuove grafiche e colori per l’ammiraglia Adventure

Honda CRF1100L Africa Twin 2026 apre il nuovo anno con un aggiornamento mirato che punta tutto sullo stile, confermando una formula tecnica ormai collaudata e apprezzata dagli appassionati di maxi enduro. L’ammiraglia Adventure di Honda si presenta infatti con nuove grafiche e colorazioni ancora più accattivanti, capaci di esaltare ulteriormente il carattere avventuroso e il fascino di un modello che, dal suo ritorno sul mercato europeo nel 2016, ha già superato quota 121.000 unità vendute nel Vecchio Continente.

Un successo costante che si riflette anche nei numeri di vendita del marchio: per sei anni consecutivi, l’Africa Twin è stata stabilmente sul podio dei modelli Honda più venduti oltre i 125 cc, confermandosi un punto di riferimento assoluto nel segmento delle Adventure di grossa cilindrata.

Dal punto di vista tecnico, la gamma Honda Africa Twin 2026 resta invariata, a dimostrazione di un progetto estremamente maturo. Tutte le versioni della CRF1100L mantengono il loro look atletico e ispirato al mondo rally, con una silhouette snella che comunica immediatamente vocazione off-road e solidità anche nei lunghi viaggi. Il cuore della moto è sempre il bicilindrico parallelo da 1.084 cc, capace di erogare 102 CV (75 kW) e una coppia massima di 112 Nm, valori che garantiscono prestazioni brillanti e grande elasticità sia su strada sia in fuoristrada.

Nel mercato italiano continua a giocare un ruolo centrale il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), disponibile sulle versioni Electronic Suspension e Adventure Sports. Una tecnologia ormai distintiva di Honda, scelta da quasi la metà dei clienti Africa Twin nel 2025, che esalta il comfort di guida e la facilità di utilizzo in ogni contesto, dall’avventura estrema ai lunghi trasferimenti autostradali.

La CRF1100L Africa Twin 2026 è proposta nelle versioni Africa Twin e Africa Twin Electronic Suspension, differenziate principalmente dall’impianto sospensioni. La versione Standard adotta sospensioni Showa completamente regolabili manualmente, mentre la Electronic Suspension sfrutta le avanzate Showa EERA™ semi-attive, in grado di adattare istantaneamente lo smorzamento idraulico alle condizioni di guida e di consentire la regolazione del precarico del monoammortizzatore posteriore anche in movimento. Su quest’ultima, la dotazione di serie è più completa e include manopole riscaldabili e presa da 12V, dettagli che aumentano il comfort nei viaggi di lunga percorrenza.

Accanto alle versioni “classiche” si conferma anche per il 2026 la Honda Africa Twin Adventure Sports, pensata per i grandi viaggiatori. Grazie al serbatoio maggiorato da 24,8 litri, offre un’autonomia fino a 508 km, mentre la ruota anteriore da 19 pollici migliora ulteriormente la dinamica di guida su asfalto, senza rinunciare allo spirito Adventure.

Grande protagonista del model year 2026 è il rinnovato pacchetto cromatico. La Africa Twin Standard, disponibile solo con cambio manuale, viene proposta nella colorazione Grand Prix Red aggiornata, mentre la versione Electronic Suspension, disponibile sia con cambio manuale sia con DCT, amplia la scelta con Grand Prix Red, Matt Ballistic Black Metallic e Pearl Glare White, tutte riviste nelle grafiche. La Africa Twin Adventure Sports 2026 debutta invece con due nuove e scenografiche livree: la Matt Iridium Gray Metallic, abbinata a telaio bianco, cerchi oro e nuove grafiche, e la Pearl Glare White Tricolour, caratterizzata da un inedito schema cromatico che richiama la tradizione racing Honda.

Con questo aggiornamento stilistico, la Honda CRF1100L Africa Twin 2026 rafforza la propria identità di maxi enduro totale, capace di coniugare prestazioni, affidabilità e fascino senza tempo, continuando a rappresentare una delle scelte più complete e desiderate nel panorama Adventure europeo.