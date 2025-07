Honda CUV e: 2025: un nuovo scooter elettrico per la mobilità urbana

Honda compie un altro passo verso la neutralità carbonica con il nuovo CUV e: 2025, lo scooter elettrico che amplia la gamma dei veicoli a due ruote a zero emissioni destinati al mercato europeo, affiancandosi all’EM1 e: lanciato nel 2023. Con questo modello, Honda concretizza la sua strategia di elettrificazione globale, che prevede il lancio di almeno dieci modelli elettrici entro il 2050, puntando a una mobilità urbana sostenibile senza rinunciare a stile, prestazioni e praticità.

Il nuovo Honda CUV e: rappresenta un’evoluzione moderna del concetto di Clean Urban Vehicle, un acronimo già utilizzato dal marchio giapponese negli anni ’90, ma che oggi si trasforma in una soluzione potente e concreta per chi cerca uno scooter elettrico in grado di affrontare la città con vivacità e autonomia reale. A differenza dell’EM1 e:, progettato per brevi tragitti quotidiani, il CUV e: si rivolge a un pubblico maturo e dinamico che desidera sostituire il proprio scooter 125cc endotermico con una soluzione elettrica capace di offrire briose accelerazioni e velocità di punta fino a 83 km/h.

Il Honda CUV e: risponde alle crescenti limitazioni alla circolazione dei veicoli a combustione interna in molte città europee, offrendo una valida alternativa a chi desidera un mezzo silenzioso, performante e rispettoso dell’ambiente. Con un’autonomia di oltre 70 km in ciclo medio WMTC e la possibilità di ricaricare le due batterie estraibili Honda Mobile Power Pack e: in sei ore (0-100%) o tre ore (dal 25% al 75%), questo scooter elettrico diventa il compagno ideale per ogni spostamento urbano.

Il cuore del CUV e: è il motore E-Drive da 6 kW con 22 Nm di coppia, capace di garantire partenze decise anche in salita (supera pendenze del 13% con passeggero e carico). Tre le modalità di guida disponibili: SPORT, per godere della piena potenza e della spinta istantanea del motore elettrico; STANDARD, per un equilibrio tra prestazioni e autonomia; ECON, per massimizzare la percorrenza senza sacrificare il comfort di guida. La funzione Reverse Assist facilita le manovre di parcheggio, rendendo il CUV e: perfetto anche per le città più congestionate.

Il design si distingue per linee pulite e moderne, con pedana piatta che esalta la praticità, illuminazione full LED e dettagli pensati per la vita quotidiana, come il vano portaoggetti nel retroscudo, la presa USB-C e il vano sottosella adatto a contenere un completo antipioggia. Di serie è incluso il portapacchi posteriore, mentre tra gli accessori originali spiccano il bauletto Smart Key, il parabrezza e i paramani, ideali per chi desidera un mezzo completamente personalizzato.

La tecnologia Honda RoadSync Duo® segna un importante passo avanti nella connettività dei veicoli elettrici. Il sistema, integrato nello schermo TFT da 7 pollici, consente di gestire la navigazione passo-passo, le chiamate vocali e la musica in totale sicurezza, calcolando i percorsi in base all’autonomia residua e segnalando le stazioni di ricarica più vicine. Grazie agli aggiornamenti OTA, il sistema migliora continuamente, mantenendo il veicolo allineato alle ultime evoluzioni software.

Il telaio in acciaio tubolare, la forcella telescopica da 26 mm, le ruote da 12 pollici e il sistema frenante combinato CBS (con disco anteriore e tamburo posteriore) garantiscono agilità e stabilità in ogni condizione di utilizzo. Con un’altezza sella di soli 760 mm e un peso di 120 kg, il CUV e: si conferma uno scooter accessibile a tutti, ideale per chi si avvicina al mondo delle due ruote elettriche o desidera sostituire un veicolo endotermico con una soluzione pratica e affidabile.

Disponibile nelle eleganti colorazioni ‘Pearl Jubilee White’ e ‘Premium Silver Metallic’, il nuovo Honda CUV e: 2025 non è un semplice scooter elettrico, ma un manifesto di sostenibilità e tecnologia che segna il futuro della mobilità urbana europea, con tutta la qualità, l’affidabilità e l’esperienza che contraddistinguono da sempre i prodotti Honda.