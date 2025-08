Honda Forza 750: ecco il MY2026

Honda Forza 750: ecco il MY 2026

Il nuovo Honda Forza 750 YM2026 si presenta sul mercato con uno stile ancora più sofisticato e una dotazione tecnologica all’avanguardia, confermandosi come il riferimento assoluto nella categoria dei maxiscooter GT. Dopo il profondo restyling ricevuto nel 2025, il modello 2026 consolida la sua identità con una nuova colorazione che ne esalta il fascino premium.

L’aggiornamento per il 2026 non coinvolge aspetti tecnici, già affinati nel model year precedente, ma si arricchisce con l’introduzione della nuova colorazione ‘Pearl Glare White’, elegante e luminosa, che si affianca alle confermate ‘Mat Ballistic Black Metallic’ e ‘Mat Warm Ash Metallic’. Un dettaglio che rende il Forza 750 ancora più esclusivo.

Il cuore pulsante del Forza 750 rimane l’affidabile e potente motore bicilindrico parallelo da 745 cc, capace di erogare 58,6 CV con una coppia di 69 Nm. Abbinato al sofisticato Throttle By Wire, offre 5 Riding Mode – tre predefiniti e due personalizzabili – per adattarsi a qualsiasi stile di guida. Non manca il Controllo di trazione HSTC a 3 livelli, ulteriormente ottimizzato nella modalità Rain.

Un punto di forza resta lo straordinario cambio a doppia frizione DCT, migliorato per offrire partenze più fluide e manovre più agevoli alle basse velocità, ispirandosi alla tecnologia introdotta sulla Africa Twin 2024. Questo sistema garantisce cambi marcia in soli 70 millisecondi, senza interruzione dell’erogazione.

Grazie a un telaio tubolare in acciaio abbinato a una forcella rovesciata Showa da 41 mm, forcellone in alluminio e sospensione Pro-Link, il Forza 750 offre una ciclistica da vera motocicletta, con prestazioni dinamiche di altissimo livello. Le ruote da 17” all’anteriore e 15” al posteriore garantiscono stabilità, maneggevolezza e una guida precisa, mentre l’impianto frenante con dischi di grande diametro e pinze ad attacco radiale assicura una frenata decisa e sicura.

Il cockpit del Forza 750 è dominato da uno schermo TFT a colori da 5 pollici, con tre modalità grafiche e connettività smartphone tramite Honda RoadSync. La gestione delle funzioni avviene tramite un comodo blocco comandi retroilluminato, mentre la Smart Key permette di accendere il veicolo, sbloccare la sella e il tappo carburante senza chiave fisica. Di serie troviamo anche il Cruise Control, per un’esperienza di guida rilassata anche nei lunghi tragitti.

Un’altra novità che migliora l’esperienza d’uso quotidiano è la presa USB-C ora posizionata sul manubrio, più accessibile e pratica per la ricarica dei dispositivi mobili. Il vano sottosella da 22 litri consente di alloggiare comodamente un casco integrale, mentre un comodo vano portaoggetti anteriore completa la dotazione.

Nel segno della sostenibilità, il Forza 750 utilizza materiali derivati da biomassa come il Durabio™ per la realizzazione delle carene e del parabrezza, oltre a componenti in plastica e gomma riciclata. Un passo avanti importante per ridurre l’impatto ambientale della produzione, senza compromettere lo stile e la qualità tipici del marchio Honda.

La versatilità del Forza 750 è amplificata da un’ampia gamma di accessori originali Honda, suddivisi in pacchetti pensati per rispondere alle esigenze più diverse: Comfort Pack, Style Pack, Travel Pack e Urban Pack, che includono componenti come valigie laterali, manopole riscaldabili, parabrezza maggiorati, top box intelligenti e molto altro.

Per venire incontro ai motociclisti più giovani o neopatentati, il Forza 750 YM2026 è disponibile anche nella versione depotenziata da 35 kW, perfettamente conforme ai limiti della patente A2, ma sempre con il medesimo look grintoso e la stessa dotazione tecnologica.